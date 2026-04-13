Da scuola a spazio per le associazioni di Varese: online il bando per la nuova vita della primaria di S. Fermo

L’edificio che oggi ospita la scuola IV Novembre a San Fermo diventerà dall’anno prossimo un’altra Casa delle associazioni di Varese, sulla stregua dell’esperienza positiva portata avanti a Capolago nella ex scuola Baracca. La primaria IV Novembre infatti, dall’anno prossimo si sposterà nel nuovo Polo scolastico che si sta realizzando in via Pergine e dunque l’edificio di via Monfalcone sarà a disposizione delle associazioni che si aggiudicheranno il bando messo online oggi dal Comune di Varese.

«L’obiettivo dell’avviso pubblico è quello di valorizzare le attività svolte dagli enti del Terzo settore che operano nell’ambito della sussidiarietà orizzontale – dice l’assessore Cristina Buzzetti – concedendo spazi di proprietà comunale in modo che diventino luoghi di prossimità. Questo consentirà inoltre la realizzazione di una sinergia pubblico/privato per la realizzazione di progetti condivisi e si proseguirà sulla strada della rigenerazione urbana e sociale del quartiere».

Potranno partecipare al bando le organizzazioni private senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, compresi ODV, APS, Enti Filantropici, Imprese Sociali, Reti Associative, Società di Mutuo Soccorso, fondazioni e associazioni. Tali soggetti devono essere iscritti al RUNTS. Per consentire alle associazioni di visionare gli spazi il Comune organizza un open day rivolto ai soggetti interessati che si svolgerà lunedì 11 maggio dalle 17 alle 19.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 15 giugno 2026 all’Ufficio protocollo del Comune di Varese in via Sacco 5 a Varese. Orario di apertura al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Il bando completo è sul sito del Comune di Varese.