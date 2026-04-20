Da Somma alla frontiera con la Svizzera: al Cai una serata dedicata alla memoria della Resistenza

Una serata per riflettere sulla storia e sulle radici del territorio, in vista del 25 aprile. Venerdì 24 aprile alle ore 21, alla sede del Cai di Somma Lombardo in via Luigi Briante, è in programma l’incontro con Carlo Bava, autore del libro “Un paltò fuori stagione. Settembre 1944 – maggio 1945”.

L’iniziativa, promossa dal Club Alpino Italiano di Somma Lombardo, si inserisce nel calendario di appuntamenti legati alla memoria della Resistenza, con uno sguardo particolare al legame tra il territorio e le vicende della guerra partigiana.

Il volume di Bava racconta il viaggio verso il nord di due giovani fratelli, Delfo e Luigi, desiderosi di libertà e coinvolti nelle difficoltà e nei rischi della guerra. Una narrazione che intreccia vicende personali e storia collettiva, restituendo il clima di uno dei periodi più drammatici del Novecento.

La serata sarà introdotta dalla proiezione del corto “Pochi Passi”.

Il richiamo alla memoria assume un significato particolare proprio per Somma Lombardo. Furono infatti molti i giovani del territorio che presero parte alla lotta partigiana, combattendo soprattutto nelle zone tra Ossola e Verbano, uno dei principali teatri della Resistenza nel Nord Italia. In quelle valli si concentrò una parte significativa dell’impegno dei ragazzi sommesi, che contribuirono alla Liberazione in un contesto difficile e segnato da scontri duri.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito.