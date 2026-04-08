Da Somma Lombardo al Mozambico: le divise del Mezzana diventano solidali

La seguente notizia è ripresa e rielaborata da questo articolo pubblicato sul sito del Csi Varese. A segnalarla e volerla condividere con noi è stato l’autore stesso del testo originale, Michele Lepori.

L’Oratorio Santo Stefano Mezzana è una realtà radicata a Somma Lombardo che anima i campionati di calcio a 7 del Csi Varese con quattro squadre, tra cui una open femminile. Il bello del calcio, si sa, è che a volte le maglie smettono di sudare sui campi di provincia per iniziare a raccontare storie che vanno molto oltre il risultato della domenica.

Tutto ha preso forma grazie a Jacopo Pellai, capitano della Mezzana B, che dopo la laurea in medicina ha deciso di trascorrere il mese di marzo in Africa per un’esperienza di volontariato. «Il capitano della nostra Mezzana B, Jacopo Pellai, è partito a marzo per un mese di volontariato in Africa, dopo aver conseguito la laurea in medicina» spiega il presidente della società, Gabriele Baldini, specificando che lo stesso atleta «ha avuto l’intuizione di poter donare del materiale ai ragazzi del luogo».

La risposta della società è stata immediata, andando a pescare tra le scorte inutilizzate nelle stanze della parrocchia. «Custodivamo in magazzino diverse divise che non utilizzavamo più in gara. Utilizzate saltuariamente, potevano diventare nuovamente preziose per dei ragazzi cresciuti in zone dove manca tutto» prosegue Baldini. Così, i colori arancio neri sono arrivati a Morrunbene, in Mozambico, diventando la nuova pelle sportiva dei bambini del posto.

La consegna è avvenuta proprio durante le festività pasquali. «Vedere dalle foto gli occhi pieni di gioia di quei bambini, quanto ci tenevano a quelle maglie che per noi erano quasi superflue, è stata una gioia immensa. Penso sia proprio bello pensare che basti poco per far felici le persone. Il caso ha voluto che tutto capitasse durante le celebrazioni pasquali, ancora a ricordarci gli insegnamenti di Gesù e quanto anche un piccolo gesto possa fare una grande differenza» sottolinea il presidente.

L’iniziativa ha trovato il sostegno di Diego Peri, presidente del Csi Varese, che vede in questo gesto un esempio pratico per tutto il movimento sportivo locale. «Questa bella iniziativa deve ricordarci soprattutto una cosa: non servono solo i grandi gesti per fare la differenza. Nella frenesia di tutti i giorni spesso rimandiamo le cose importanti a un domani che non arriva mai. Ma anche un set di maglie dimenticate nel proprio magazzino può fare la differenza per chi no ha nulla» commenta Peri, ribadendo che il comitato è pronto a dare una mano a qualunque società voglia destinare il proprio materiale in eccesso a chi ne ha bisogno.