Da Varese a Montecarlo: il 23enne Andrea Bogni premia Charles Leclerc al gala del Principato

C’è una Ferrari rossa in miniatura, una delle sale più eleganti d’Europa, il Principe Alberto II di Monaco e Charles Leclerc. E in mezzo a tutto questo, un ragazzo di Varese di 23 anni.

Andrea Bogni ha lasciato la città natale nel luglio 2021, a diciannove anni, per studiare Business management con una specializzazione nel lusso nel Principato di Monaco. Lì ha costruito un percorso che lo ha portato, il 2 aprile scorso, ad essere coinvolto nell’organizzazione del gala annuale Goodwill Ambassador Award Gala del

Monaco Ambassadors Club, il più importante evento del calendario presso la Salle

Empire dell’Hotel de Paris di Monte Carlo. Bogni è il presidente del gruppo giovani.

La serata aveva un ospite d’eccezione: Charles Leclerc, pilota della Ferrari e figlio prediletto di Monaco, premiato dal Principe Alberto II davanti a una platea internazionale. Bogni ha affiancato Leclerc sul palco, consegnandogli anche un pensiero in occasione del matrimonio. Nelle foto si vede il momento della consegna: Leclerc stringe tra le mani una teca con una Ferrari storica in miniatura, con il Principe Alberto II che applaude sullo sfondo.

Bogni oggi lavora come esecutivoresponsabile di sviluppo presso

Infracorp, holding di investimenti internazionali nelle infrastrutture sistemiche nei

settori di energia, aviazione, data center e spazio, presidiata da Filippo Ghirelli — anche co-presidente del Monaco Ambassadors Club — e descrive così, in una intervista, la sua scelta di trasferirsi nel Principato: «Monaco mi ha aperto un ventaglio di conoscenze. Sono soddisfatto della mia scelta e dell’opportunità di lavorare a fianco di una persona come Ghirelli».

L’impegno internazionale del giovane varesino non si esaurisce nell’organizzazione di eventi. Nei mesi scorsi Bogni ha partecipato come relatore al summit della Youth International Association for Peace and Diplomacy a Rabat, in Marocco, dove ha parlato di finanza sostenibile e del ruolo crescente del Marocco in settori come energia verde e idrogeno. In quella sede ha anche intervistato Héléne Tigroudja, vicepresidente del comitato Onu per i diritti dell’uomo. «L’Italia ha molte possibilità di sviluppo davanti a sé», ha detto Bogni a margine dell’evento, auspicando che la prossima edizione del summit possa tenersi nel nostro Paese.