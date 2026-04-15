Da Varese a Pontida per ricordare Umberto Bossi: sabato la celebrazione “nel segno della pace”
A un mese dalla scomparsa del fondatore della Lega, sostenitori e militanti si ritrovano all’Abbazia di San Giacomo Maggiore per una celebrazione religiosa nel luogo simbolo del movimento
A un mese dalla scomparsa di Umberto Bossi, militanti e sostenitori della Lega si danno appuntamento a Pontida per ricordarlo con una celebrazione religiosa. La Santa Messa sarà officiata sabato 18 aprile alle ore 17 all’Abbazia di San Giacomo Maggiore, luogo simbolico per il movimento.
L’iniziativa nasce dalla volontà dei «militanti della prima ora e di coloro che hanno avuto fiducia in lui» di rendere omaggio alla figura del fondatore, scomparso di recente, e di condividere un momento di raccoglimento e memoria.
Il ricordo a Pontida
Pontida rappresenta da sempre un punto di riferimento per la Lega e per i suoi sostenitori. La scelta dell’Abbazia di San Giacomo Maggiore non è casuale: qui si sono svolti negli anni alcuni dei momenti più significativi della storia del movimento.
La celebrazione sarà quindi anche un’occasione per ritrovarsi e ricordare il percorso politico e umano di Umberto Bossi, figura centrale nella nascita e nello sviluppo della Lega.
La partecipazione dal Varesotto
Dalla provincia di Varese diversi militanti si stanno organizzando autonomamente per raggiungere Pontida in auto e partecipare alla cerimonia. Al termine della Messa, i partecipanti potranno condividere «un gesto di pace, proprio come Umberto avrebbe voluto», in un momento di comunità e condivisione nel segno del ricordo.
«Libertà!», l’ultimo saluto dei militanti a Umberto Bossi, padre della Lega Nord
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