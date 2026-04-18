Dal 20 aprile via Cassini a Barasso chiude per il rifacimento della rete idrica

A partire da lunedì 20 aprile, e comunque al termine dei lavori attualmente in corso in via Lunga, prenderanno il via a Barasso gli interventi di sostituzione integrale della rete idrica in via Cassini. Il cantiere comporterà la chiusura al traffico del tratto compreso tra il civico 40 e l’incrocio con via Bolchini fino a venerdì 5 giugno.

La decisione arriva dopo un lungo periodo di criticità: da circa un anno, infatti, la via è stata interessata da frequenti perdite d’acqua che hanno reso necessari interventi urgenti con cadenza settimanale, causando disagi alla viabilità e ai residenti.

L’intervento, considerato non più rinviabile, sarà realizzato dalla società Lereti, gestore del servizio idrico, in accordo con l’Amministrazione comunale. I lavori si inseriscono in un più ampio piano di manutenzione straordinaria che ha già coinvolto via del Colle e via Lunga.

Il cantiere procederà per tratti successivi, al fine di limitare i disagi. L’accesso alle proprietà private sarà comunque garantito, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, attraverso percorsi alternativi da monte o da valle. Qualora si rendesse necessaria la chiusura temporanea degli accessi alle vie laterali, le imprese esecutrici dovranno informare i residenti con almeno 48 ore di anticipo.

Al termine degli interventi, è prevista l’asfaltatura completa delle strade interessate – via del Colle, via Lunga e via Cassini – con l’obiettivo di restituire una viabilità rinnovata e più sicura.