Dal concerto d’archi a lume di candela al ricordo del 25 aprile, ad Albizzate un weekend di cultura

Il weekend del 25 aprile ad Albizzate si apre con gli archi e si chiude con le canne d’organo, passando per la corona d’alloro al Monumento ai Caduti. Tre appuntamenti, tre luoghi diversi del paese, un unico filo: legare la ricorrenza della Liberazione a una proposta culturale che prova ad allargare il pubblico oltre la cerimonia istituzionale.

Si parte venerdì 24 aprile nel Cortile Nobile del Comune, dove un quartetto d’archi terrà un concerto a lume di candela. In scaletta un percorso deliberatamente eclettico, che parte dall’eleganza di Mozart e arriva ai riff di Jimi Hendrix, con in mezzo le colonne sonore del grande cinema e qualche incursione nei ritmi sudamericani. La penombra del cortile, nelle intenzioni degli organizzatori, dovrebbe restituire le atmosfere storiche della Ca’ Taverna. L’iniziativa è firmata dalla Pro Loco, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, e segna di fatto il primo appuntamento del nuovo Consiglio direttivo dell’associazione, nonché l’apertura della stagione delle manifestazioni all’aperto.

Sabato 25 aprile, di mattina, il registro cambia: l’Amministrazione comunale organizza la commemorazione ufficiale del Giorno della Liberazione, con la deposizione della corona al Monumento ai Caduti. L’orazione è affidata alla professoressa Alessia Montalbetti.

Il cartellone si chiude domenica 26 aprile alle 21 nella Parrocchia Sant’Alessandro, con una serata proposta dall’Associazione Organistica Varesina per valorizzare l’organo costruito dalla Ditta Organaria Marzi nel 1993. Alla tastiera il maestro Davide Paleari, docente di organo al Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra, affiancato dallo storico Matteo Maino, che fra un brano e l’altro — in programma Leyding, Knecht e Petrali — traccerà un profilo storico-sociale di Albizzate, dal periodo visconteo fino all’età di San Carlo Borromeo. L’appuntamento è promosso dalla Comunità Pastorale di San Benedetto Albizzate-Sumirago insieme alla Pro Loco e al Comune.