Dal confronto all’azione: a Cittiglio istituzioni e cittadini costruiscono insieme le politiche per il clima

(foto di Susanna Spennagallo) Non solo parole, ma confronto concreto e lavoro condiviso. È questo lo spirito che ha animato la mattinata del Policy Lab di sabato 11 aprile, dedicato all’azione climatica, ospitato all’interno del Festival del Futuro Sostenibile organizzato da CAST ONG.

Oltre 50 i partecipanti – tra amministratori, tecnici, rappresentanti di enti, associazioni, comunità energetiche e cittadini – si sono riunite per discutere il futuro del territorio in chiave sostenibile. Un incontro partecipato che ha messo attorno allo stesso tavolo istituzioni e comunità locali, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e trasformarlo in azione concreta.

A guidare il processo è stato il collettivo

Ci sarà un bel clima, impegnato a promuovere un coinvolgimento più ampio e inclusivo attorno alla causa climatica ed ecologica. Al centro del loro approccio, la convinzione che comunicazione, relazione e partecipazione siano leve fondamentali per attivare cambiamenti reali e duraturi.

Tra i comuni presenti: Cittiglio, Angera, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brunello, Comerio, Cuasso al Monte, Duno, Ispra, Laveno Mombello, Luvinate, Malnate, Sesto Calende, Taino, Travedona Monate, Varese, insieme alla Provincia di Varese, alla Comunità Montana Valli del Verbano, all’Ente Parco e a rappresentanti delle comunità energetiche del territorio.

Il Comune di Cittiglio, realtà ospitante, ha sottolineato la soddisfazione per aver accolto per il secondo anno consecutivo un evento unico nel suo genere per il territorio, capace di generare confronto e attivazione concreta sui temi della sostenibilità.

Il lavoro si è sviluppato attraverso quattro tavoli tematici facilitati, ciascuno composto da circa 15 partecipanti. Un formato operativo che ha permesso uno scambio diretto e costruttivo, finalizzato a fare il punto su quanto già realizzato e su ciò che resta da costruire da qui al 2030. L’iniziativa arriva al termine di un percorso che, nei mesi scorsi, ha coinvolto sindaci e membri delle amministrazioni comunali.

I tavoli di lavoro hanno preso spunto dal Libro Bianco degli Stati Generali dell’Azione per il Clima, un percorso partecipativo nazionale che ha coinvolto oltre ottanta organizzazioni nella definizione di proposte concrete per la transizione ecologica al 2030. Pubblicato a dicembre 2024, il documento è oggi al centro di una serie di Policy Lab diffusi in tutta Italia, con l’obiettivo di portare il confronto direttamente nei territori.

“Il policy lab è uno strumento per condividere conoscenze sulla transizione ecologica e metterle in atto nei territori – racconta Clara Pogliani, presidentessa di Ci sarà un bel clima -. Dopo la proposta in diverse città italiane siamo contenti di aver portato questa metodologia anche a Cittiglio dove abbiamo avuto una risposta forte sia da amministratori che dalla società civile. Riprova che i temi ambientali continuano a essere sentiti di grande interesse comune.”

Il Policy Lab si inserisce inoltre nel più ampio progetto Bosco Clima della Comunità Montana Valli del Verbano, finanziato da Fondazione Cariplo, di cui CAST ONG è partner. L’iniziativa coinvolge 26 Comuni del territorio e ha l’obiettivo di sviluppare una Strategia di Transizione Climatica innovativa, in cui l’ecosistema forestale assume un ruolo centrale nei processi di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico.

A Cittiglio, il dibattito si è concentrato su quattro ambiti strategici: infrastrutture leggere per la mobilità attiva, energie rinnovabili, co-costruzione delle politiche climatiche attraverso la democrazia deliberativa e gestione forestale (il tavolo più partecipato). Temi diversi ma interconnessi, che delineano una visione sistemica della transizione ecologica, fondata sulla collaborazione tra livelli istituzionali e comunità.

Il Festival del Futuro Sostenibile è poi proseguito nelle giornate di sabato e domenica con talk dedicati alla sostenibilità, incontri con esperti, attività culturali e numerosi laboratori pensati per bambini e ragazzi, affermandosi sempre di più come un evento che punta a trasformare il confronto in azione e a costruire, passo dopo passo, un futuro più sostenibile e condiviso per il territorio.