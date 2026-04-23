Dal cuore della Tanzania: a Gallarate un incontro sulle sfide della cooperazione sanitaria internazionale

Il prossimo lunedì 27 aprile, alle ore 21, l’Oratorio di Cedrate, in via Lazzaretto 1/B a Gallarate, ospiterà un incontro speciale dedicato alla cooperazione sanitaria internazionale, con un focus sulla realtà tanzaniana. L’incontro, organizzato dal Gruppo Cuamm Varese, vedrà come protagonista la dottoressa Camilla Pacetti, giovane medico che ha preso parte a una missione sanitaria in Tanzania con il SISM (Segretariato Italiano Studenti in Medicina).

Durante la serata, la dottoressa Pacetti condividerà la sua esperienza sul campo, raccontando le sfide, le opportunità e le difficoltà di lavorare in un paese con risorse sanitarie limitate. Il racconto sarà seguito da un dialogo con Don Fabio Stevenazzi e Luisa Chiappa, membri del gruppo Cuamm Varese, che approfondiranno il ruolo della cooperazione sanitaria internazionale e l’importanza di progetti sostenibili in contesti di emergenza.

Un calendario di eventi che guarda al futuro

Oltre all’incontro del 27 aprile, il gruppo Cuamm Varese segnala altri due eventi imperdibili:

09 maggio: In occasione della Giornata Mondiale delle Ostetriche, si terrà un incontro alle 18 presso il Salone Estense di Varese, per celebrare il lavoro fondamentale delle ostetriche in tutto il mondo.

14 giugno: S. Messa con Don Dante Carraro e pranzo presso l’Agriturismo Le Camelie a Taino, un momento di riflessione e comunità.

L’evento di lunedì 27 aprile è gratuito e aperto a tutti.

Per ulteriori informazioni:

Gruppo Cuamm Varese – Email: gruppo.varese@cuamm.org

Valeria Frigerio – Email: v.frigerio@cuamm.org

Telefono: +39 3440629505