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Dal lago al palco: a Varese arriva “Misurare il salto delle rane”

Dopo il successo nei teatri italiani, “Misurare il salto delle rane” di Gabriele Di Luca e della sua Carrozzeria Orfeo arriva a Varese portando in scena atmosfere anni Novanta e un racconto profondamente legato al territorio

Generico 06 Apr 2026

Gabriele Di Luca, drammaturgo, regista e attore di Carrozzeria Orfeo, porta al Teatro di Varese il suo ultimo lavoro, Misurare il salto delle rane, in scena il 19 aprile. Uno spettacolo che affonda le radici nel territorio varesino e nelle atmosfere degli anni Novanta, tra nebbia, lago e storie sospese.

Ospite della trasmissione La Materia del Giorno di VareseNews, Di Luca ha raccontato la genesi di un’opera che segna un ritorno alle origini, personali e artistiche.

Un noir tra lago e memoria

Al centro della storia ci sono tre donne, una scomparsa mai risolta e un paesaggio che diventa protagonista. «È la mia opera più matura – ha spiegato Di Luca –. Ho sentito il bisogno di tornare ai luoghi delle origini».

Un racconto che mescola mistero e poesia, dove la natura del lago e della provincia varesina diventa un elemento narrativo centrale, quasi un personaggio.

Un teatro che parla del presente

Fondatore di Carrozzeria Orfeo nel 2008 insieme a Massimiliano Setti e Luisa Supino, Di Luca ha costruito negli anni una cifra stilistica riconoscibile, fatta di ironia, linguaggio diretto e temi contemporanei.

«Volevamo un teatro che parlasse del presente – ha raccontato – capace di far ridere e commuovere insieme». Da questa visione sono nati spettacoli di successo come Animali da bar e Thanks for Vaselina.

Il legame con Varese

Nonostante il successo nazionale, il rapporto con la città resta complesso: «In molte città registriamo sold-out per giorni – ha osservato – mentre qui a Varese c’è ancora margine per crescere, soprattutto nel coinvolgimento del pubblico più giovane».

Da qui l’invito diretto: «È uno spettacolo che parla anche di questo territorio. Venite a vederlo: vi divertirete e, forse, vi emozionerete».

L’appuntamento

Lo spettacolo Misurare il salto delle rane andrà in scena al Teatro di Varese il 19 aprile alle 20. I biglietti sono ancora disponibili online e al botteghino.

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Pubblicato il 09 Aprile 2026
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