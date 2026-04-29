Dal Napoli di Maradona al Diavolo veste Prada: gli appuntamenti di mercoledì su Radio Materia

Gli appuntamenti di oggi, mercoledì, su Radio Materia iniziano alle 12 con la nuova puntata di Figli di un gol minore, prosegue alle 15 con Che scuola fai, alle 16,30 Soci All Time e alle 18 Ci facciamo un CineMiv.

12,00 Figli di un gol minore

Ospite del nostro Francesco Mazzoleni avremo Costanzo Celestini, attualmente direttore sportivo del Varese, protagonista col Napoli di Maradona, poi da allenatore nel Varesotto con Verbano e altre squadre della provincia.

15,00 Che scuola fai

Avremo con noi Giulia, Alessandro, Lorenzo e Sofia rappresentanti di istituto dei Licei dei Tigli di Gallarate.

16,30 Soci All Time

Graziano Indini, presidente di Kiwanis Club Gallarate, ci racconterà l’attività di charity di questa realtà diffusa in Italia e non solo a favore dei minori.

18,00 Ci facciamo un CineMiv?

Enrico Signorelli, responsabile della programmazione del MIV Multisala Impero Varese, torna a raccontarci la programmazione di questa settimana partendo dal fenomeno inarrestabile di Il Diavolo Veste Prada che sta già battendo ogni record prima di uscire in sala.

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