Dal nido sull’attico a Gallarate al tuffo nel fiume, storia di una mamma germano che voleva proteggere i suoi piccoli

In volo, alla ricerca di un nido, ha notato quella grande macchia di verde in alto su un palazzo in pieno centro a Gallarate, un attico ampio e ricco di piante.

E la femmina di germano reale ha pensato di farci il nido, trovando un riparo sicuro dai predatori, e con tanto di piccola piscinetta formata da un sottovaso. Ma col rischio che i piccoli, magari trovando qualche pertugio nei parapetti, cadessero dal settimo piano senza la possibilità di tornare: impiegano circa 40 giorni prima di imparare a volare.

Dunque i padroni di casa hanno chiamato la Lipu, intervenuta con personale specializzato in questo genere di attività che non sono veri e propri salvataggi. Si tratta piuttosto della reimmissione di animali in ambiente antropizzato in uno stato di libertà. Così è accaduto.

Alcuni volontari hanno velocemente preso madre e cuccioli, poi spostati tutti insieme in un grosso cartone.

«Un’operazione non facile, dal momento che madre e cuccioli devono rimanere insieme, non vanno mai separati, altrimenti vi è il rischio di rifiuto», spiega Costante Cavallaro, consigliere nazionale della Lipu. «Per questo abbiamo volontari appositamente formati per questo tipo di interventi».

Poi, una volta riportata la famigliola di germani lungo una roggia – un affluente del Ticino – ecco che la cucciolata si è rapidamente ricomposta: una volta messa in acqua e col favore della corrente si è ricompattata con la madre. In libertà.

Interventi come questi nel vengono fatti diversi ogni anno, anche in provincia di Varese. Anche su Milano dove il concetto di “bosco verticale” sembra piacere molto agli animali selvatici che in cima ai palazzi trovano riparo da predatori come topi, volpi, gazze o cornacchie, ma che incappano spesso nel rischio di caduta dei pulli, ancora non in grado di volare.