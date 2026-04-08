Dal parco dell’ex Seminario a Casa Morandi: la primavera riaccende Saronno

A Saronno la primavera porta con sé una serie di iniziative che puntano a far vivere di più gli spazi della città, tra eventi, musica e interventi di riqualificazione. Dai parchi ai cortili, l’obiettivo è restituire centralità ai luoghi pubblici e renderli più frequentati.

Il parco dell’ex Seminario diventa spazio per la musica

Tra le novità principali c’è il Parco dell’ex Seminario, che si prepara a diventare un nuovo punto di riferimento per eventi e iniziative. Qui, dall’1 al 3 maggio, andrà in scena il “Saronno Sound Festival”, tre giorni di concerti pensati soprattutto per un pubblico giovane.

Il programma prevede l’apertura giovedì 1 maggio con band emergenti e progetti musicali, una seconda giornata dedicata a DJ set e tribute band e, infine, domenica 3 maggio uno spazio riservato alle scuole di musica del territorio. Il tutto accompagnato da un’area street food.

L’evento rappresenta anche un banco di prova per testare le potenzialità del parco come spazio eventi, in vista di future progettualità e della definizione di modalità di gestione.

“Un nuovo centro di gravità per la città”

«Abbiamo rotto gli indugi: il Parco dell’ex Seminario deve tornare nelle mani dei cittadini – spiega l’assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio – Non stiamo solo inaugurando un palco nel parco, ma attivando un nuovo centro di gravità per la socialità e la cultura».

L’obiettivo è quello di rendere questo spazio un luogo vivo e partecipato, capace di ospitare iniziative e coinvolgere la comunità.

Interventi anche nei luoghi storici

La “primavera diffusa” tocca anche altri punti della città. Il cortile della Biblioteca di Casa Morandi sarà oggetto di un intervento di riqualificazione con nuovi arredi e una maggiore cura del verde, per restituire centralità a uno dei poli culturali di Saronno.

Nel quartiere Santuario è inoltre prevista la realizzazione di una nuova area dedicata al gioco libero e creativo dei bambini.

«Il filo conduttore delle iniziative è la volontà di restituire ai cittadini gli spazi urbani e incentivare una fruizione collettiva della città. Una stagione che punta a ridisegnare il rapporto tra persone e luoghi, trasformando Saronno in un palcoscenico aperto, dove cultura, musica e socialità diventano elementi centrali della vita quotidiana.», aggiunge l’assessora.