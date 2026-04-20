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“Dal Parquet”: il dopopartita di Acqua San Bernardo – Openjobmetis 100-96

Episodio stagionale numero 27 del nostro podcast dedicato ai dopopartita della Pallacanestro Varese. Alla OJM non basta rimontare dal -11 al +4: tre canestri pesanti regalano il derby a Cantù

dal parquet stagione 2 episodio 27

Una sconfitta che fa male. Perché, prima di tutto arriva nel derby, poi perché Varese aveva rimontato ed era passata a condurre, infine perché il ko può essere decisivo in chiave playoff. La Openjobmetis perde in trasferta contro Cantù 100-96 in un finale emozionante che, però, premia i brianzoli.
Al match della 27a giornata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast che racconta i match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

La fotografia è di Mattia Martegani, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Giovedì 23 aprile (in diretta alle 14 su Radio Materia) appuntamento con “Luci a Masnago” che poi sarà disponibile anche in forma di podcast e che ora ha un suo profilo Instagram (QUI per diventare followers).

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
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Pubblicato il 20 Aprile 2026
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