Varese News

Sport

“Dal Parquet”: il dopopartita di Openjobmetis – Banco Sardegna 91-90

Episodio stagionale numero 26 del nostro podcast dedicato ai dopopartita della Pallacanestro Varese. Vittoria biancorossa da infarto, con un libero di Iroegbu e ottavo posto raggiunto

dal parquet stagione 2 episodio 26

Vittoria in extremis per la Openjobmetis che piega, con un tiro libero di Iroegbu a 1″ dalla fine, un Banco Sardegna coraggioso e affamato di punti salvezza. Varese spreca un buon vantaggio ma la spunta 91-90, pur con qualche protesta ospite per l’arbitraggio. I biancorossi ora sono ottavi.
Al match della 26a giornata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast che racconta i match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

La fotografia è di Maurizio Borserini, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Giovedì 16 aprile (in diretta alle 14 su Radio Materia) appuntamento con “Luci a Masnago” che poi sarà disponibile anche in forma di podcast e che ora ha un suo profilo Instagram (QUI per diventare followers).

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
.
.
.
GLI ARTICOLI DI VARESENEWS
.
LA CRONACALE PAGELLELE INTERVISTELA FOTOGALLERY

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 13 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.