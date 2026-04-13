“Dal Parquet”: il dopopartita di Openjobmetis – Banco Sardegna 91-90
Episodio stagionale numero 26 del nostro podcast dedicato ai dopopartita della Pallacanestro Varese. Vittoria biancorossa da infarto, con un libero di Iroegbu e ottavo posto raggiunto
Vittoria in extremis per la Openjobmetis che piega, con un tiro libero di Iroegbu a 1″ dalla fine, un Banco Sardegna coraggioso e affamato di punti salvezza. Varese spreca un buon vantaggio ma la spunta 91-90, pur con qualche protesta ospite per l’arbitraggio. I biancorossi ora sono ottavi.
Al match della 26a giornata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast che racconta i match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.
La fotografia è di Maurizio Borserini, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Giovedì 16 aprile (in diretta alle 14 su Radio Materia) appuntamento con “Luci a Masnago” che poi sarà disponibile anche in forma di podcast e che ora ha un suo profilo Instagram (QUI per diventare followers).
“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
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