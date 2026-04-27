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“Dal Parquet”: il dopopartita di Openjobmetis – Vanoli 84-75

Episodio stagionale numero 28 del nostro podcast dedicato ai dopopartita della Pallacanestro Varese. I biancorossi battono Cremona nel finale e consolidano l'ottavo posto che vale i playoff

dal parquet stagione 2 episodio 28

Sofferenza premiata: la Openjobmetis supera Cremona davanti a oltre 5mila spettatori e si porta a +4 sul nono posto avvicinandosi a quei playoff che mancano dal 2018. Un successo maturato solo nel finale, dopo aver sprecato un buon vantaggio, con Stewart top scorer (23 punti) e Alviti autore di una doppia doppia (12 punti, 11 rimbalzi).
Al match della 28a giornata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast che racconta i match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

La fotografia è di Maurizio Borserini, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Giovedì 30 aprile (in diretta alle 14 su Radio Materia) appuntamento con “Luci a Masnago” che poi sarà disponibile anche in forma di podcast e che ora ha un suo profilo Instagram (QUI per diventare followers).

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
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Pubblicato il 27 Aprile 2026
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