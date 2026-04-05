“Dal Parquet”: il dopopartita di Trieste – Openjobmetis 90-89

Sconfitta bruciante per la Openjobmetis, battuta 90-89 a Trieste da due tiri liberi di Ramsey a 1″ dalla fine, dopo una precedente prodezza di Alviti da tre punti per l’ultimo vantaggio. Si complica così la rincorsa alla zona playoff.

Al match della 25a giornata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast che racconta i match della Pallacanestro Varese, questa volta in forma ridotta: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

La fotografia è di Varesenews, il supporto tecnico di Thomas Massara.

Giovedì 9 aprile (in diretta alle 14 su Radio Materia) appuntamento con “Luci a Masnago” che poi sarà disponibile anche in forma di podcast e che ora ha un suo profilo Instagram (QUI per diventare followers).

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!

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