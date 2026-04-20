Dal sistema nervoso ai problemi della pelle: le principali cause di ricovero negli ospedali varesini

Nel 2024 i dati sui ricoveri dei residenti dell’Ats Insubria restituiscono una fotografia dettagliata delle principali patologie trattate. Tra queste, le neoplasie occupano un ruolo centrale, sia per numerosità sia per complessità dei percorsi di cura.

I dati sono dell’Osservatorio epidemiologico di regione Lombardia.

Le patologie più frequenti

Analizzando i ricoveri ordinari per grandi gruppi diagnostici, emergono alcune aree prevalenti. In testa si collocano le patologie dell’orecchio, naso e gola, con oltre 1.600 ricoveri, seguite dai disturbi della pelle e del tessuto sottocutaneo, che superano quota 1.500.

Numeri rilevanti anche per le malattie del sangue e degli organi ematopoietici (oltre 1.000 ricoveri) e per i cosiddetti “fattori influenzanti lo stato di salute”, una categoria che comprende accessi legati a condizioni cliniche complesse o a percorsi diagnostici.

Il peso delle neoplasie

Le patologie oncologiche rappresentano una delle principali cause di ricovero, con circa 900 casi tra ricoveri ordinari e accessi correlati. Si tratta spesso di ricoveri legati non solo alla fase diagnostica o chirurgica, ma anche ai percorsi terapeutici e al monitoraggio della malattia, che possono richiedere accessi ripetuti nel tempo.

Sistema nervoso e riabilitazione

Un dato significativo riguarda le patologie del sistema nervoso, che contano oltre 700 ricoveri ordinari ma soprattutto un numero molto elevato di ricoveri in riabilitazione, vicino ai mille casi.

Questo evidenzia il peso delle patologie neurologiche non solo nella fase acuta, ma anche nel recupero funzionale, con un forte impatto sulla continuità assistenziale.

Area metabolica e cronica

Tra le categorie più presenti figurano anche le malattie endocrine, metaboliche e nutrizionali, con circa 580 ricoveri, e quelle dell’apparato digerente (oltre 560). Si tratta in molti casi di patologie croniche, che richiedono monitoraggio costante e spesso ricoveri programmati.

Anche le malattie infettive mantengono un’incidenza significativa, con oltre 500 ricoveri, a conferma di un’attenzione ancora alta su questo fronte.

Il ruolo del day hospital

Accanto ai ricoveri ordinari, il day hospital continua a rappresentare una componente importante, soprattutto per alcune categorie di patologie che non richiedono degenza prolungata.

Questa modalità è sempre più utilizzata per trattamenti diagnostici e terapeutici, contribuendo a ridurre i tempi di permanenza in ospedale e a migliorare l’efficienza complessiva del sistema.

Un quadro articolato dei bisogni sanitari

Nel complesso, la distribuzione dei ricoveri per patologia nell’Ats Insubria e nel territorio varesino restituisce un quadro articolato: accanto alle patologie acute, emerge con forza il peso delle malattie croniche e delle condizioni che richiedono percorsi di riabilitazione.

Un dato che conferma come la sanità locale sia chiamata a rispondere non solo all’emergenza, ma anche alla gestione nel tempo dei pazienti, con servizi sempre più integrati tra ospedale e territorio.