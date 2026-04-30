Dal tabellone della palestra alle asfaltature: i nuovi investimenti del Comune di Castronno

Il consiglio comunale di Castronno ha approvato una variazione di bilancio che prevede diversi interventi di manutenzione e d’investimento, per un totale di 450mila euro, che toccheranno diversi punti del territorio.

L’assemblea civica, nella sera del 30 aprile, ha approvato prima di tutto il rendiconto 2025, che registra un avanzo libero di 1.419.000 euro.

Ma soprattutto è passata la variazione che prevede appunto interventi in vari capitoli. Vediamoli nel dettaglio.

Centomila euro saranno usati per creare una vasca antincendio da 70 metri cubi, per l’impianto delle scuole, «per evitare problemi con la pressione dell’acquedotto che in quella zona è talvolta troppo bassa» ha spiegato il sindaco Giuseppe Gabri illustrando la variazione.

50mila euro da Pnrr verranno investiti in supporti informatici e 140mila euro per adeguamenti degli uffici comunali dal punto di vista antisismico: sono previste le prove di carico (che hanno comportato lo svuotamento di un’ala) e la successiva sistemazione del primo piano degli uffici.

30mila euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria immobili e 20mila per la manutenzione del verde, a seguito del censimento del verde pubblico che ha registrato oltre 500 piante.

Particolare la cifra più piccola stanziata: 5mila euro che serviranno per rifare il tabellone della palestra, che oggi funziona a intermittenza (un problema per la pallavolo ma soprattutto per il basket).

Sono stati poi stanziati anche 70mila euro per asfaltature, con la previsione di rifare la via Cavour e il tratto del semaforo della frazione Sant’Alessandro (nella foto), molto ammalorato.

Infine sono previsti 25mila euro per un incarico professionale per adeguamenti al catasto di diverse strutture, tra cui l’area feste, la mensa scolastica e una parte dell’edificio scolastico.