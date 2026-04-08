Dalla candidatura agli Oscar a Varese: domenica al Nuovo c’è Arco per CinemaKids

Domenica 12 aprile alle ore 15 al cinema Nuovo un’emozionante e coloratissima avventura per tutta la famiglia, tra Spielberg e Miyazaki

Candidato agli Oscar tra i milgiori film d’animazione dell’ultima stagione, la pellicola francese Arco – Un’amicizia per salvare il futuro arriva al Nuovo di viale dei Mille domenica 12 aprile alle ore 15 per un nuovo appuntamento con CinemaKids, la rassegna di cinema per bambini e famiglie promossa da Filmstudio 90.

ARCO – UN’AMICIZIA PER SALVARE IL FUTURO

E se gli arcobaleni fossero in verità dei viaggiatori del tempo?

Arco ha dieci anni e viene da un lontanissimo futuro. Durante il suo primo viaggio con la tuta arcobaleno, perde il controllo e precipita in un tempo non suo. Iris, una ragazza della sua stessa età che lo ha visto cadere dal cielo, lo trova e decide di aiutarlo a tornare a casa.

Sarà l’inizio di una colorata avventura per tutta la famiglia, tra Spielberg e Miyazaki, un’emozionante storia di amicizia premiata ad Annecy e candidata agli Oscar 2026 come miglior film d’animazione.

La proizione inizierà alle ore 15.

Biglietto unico a 5 euro.

Per maggiori informazioni www.filmstudio90.it oppure 0332 830063.

Durante tutta le proiezioni di CinemaKids è possibile organizzare feste di compleanno al cinema: invitando almeno 10 amici si paga per loro 4 euro e chi organizza entra gratis.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a: filmstudio90@filmstudio90.it.