Dalla crisi al rilancio: Saronno Civica ringrazia il CdA uscente di Saronno Servizi e fa il punto sull’azienda

La chiusura del mandato del Consiglio di amministrazione di Saronno Servizi diventa l’occasione per fare un bilancio degli ultimi cinque anni e dei risultati raggiunti dalla società partecipata del Comune. A tracciare il quadro è oggi Saronno Civica, la lista dell’ex sindaco Augusto Airoldi, che in una nota ripercorre le principali tappe di un percorso segnato da difficoltà iniziali ma anche da una fase di rilancio e sviluppo.

Il comunicato di Saronno Civica

«La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Saronno Servizi S.p.A. rappresenta un momento di riflessione e valutazione della gestione degli ultimi cinque anni. È doveroso esprimere un ringraziamento sentito al CdA uscente, guidato dal presidente Pietro Insinnamo, e composto dai consiglieri Annalisa Renoldi, Maria Luisa Cremonesi, Stefano Giusto e Alberto Pini, quest’ultimo rappresentante dei Comuni soci. Il ringraziamento è forte e sentito anche al direttore generale dott. Giordano Romano, alla dirigenza e a tutto il personale aziendale, la cui collaborazione si è rivelata fondamentale per il raggiungimento dei complessi obiettivi di questi anni.

L’avvio dell’esperienza appena conclusa è stato caratterizzato da difficoltà significative. L’azienda ha dovuto affrontare la perdita del 40% del fatturato, conseguente alla cessione legale del ramo acque all’ATO di Varese, assieme al rimborso di ingente liquidità che ha messo pesantemente in crisi l’operatività aziendale. La quasi paralisi della mobilità conseguenza del Covid ha ulteriormente ristretto i ricavi della Saronno Servizi. È su queste difficoltà, assieme a quelle fisiologiche della organizzazione comunale che l’allora Amministrazione guidata dal Sindaco Augusto Airoldi, ha elaborato una strategia di rilancio della S.p.A. al 98% partecipata dal Comune di Saronno.

Gli obiettivi di rilancio, contenuti in una chiara delibera, furono approvati dal Consiglio comunale il 28 dicembre 2021 con i voti favorevoli della coalizione di allora formata da Partito Democratico, Tu@Saronno e Saronno Civica e a quelli di Con Saronno.

La strategia condivisa prevedeva un programmato e sostenibile conferimento alla Saronno Servizi della gestione decennale di quei servizi spiccatamente di gestione e ad alto contenuto di personale che per oggettivi limiti assunzionali il Comune non avrebbe mai potuto soddisfare con efficacia. La decennalità dei conferimenti avrebbe consentito alla Saronno servizi di fare i necessari investimenti in risorse umane, strumentali ed organizzative per diventare di fatto una azienda multi service a supporto delle pubbliche amministrazioni e su questo costruirsi anche una capacità concorrenziale di mercato.

La sfida fu assunta con convinzione dal presidente Insinnamo e dai suoi colleghi consiglieri, efficacemente sostenuti dal direttore e dai suoi collaboratori.

I risultati non tardarono. Si ricorda la forte collaborazione dell’azienda con il Comune per la vincita del bando regionale AREST e quello dei distretti del commercio; la presa in carico della gestione decennale di tutti gli stalli a parcheggio, quella della gestione e riscossione tributaria, la gestione della ZTL, il perfezionamento della convenzione (anche questa decennale) per la gestione delle farmacie comunali, solo per evidenziare quelle più eclatanti. Per le farmacie oltre all’ampliamento dei servizi alla popolazione e del fatturato c’è da ricordare l’acquisizione di nuovi locali per la farmacia 2 e la grande capacità organizzativa che ha garantito nel periodo Covid, la presenza di uno dei più efficienti e frequentati hub del saronnese per i test da contaminazione Covid. Per quanto riguarda la piscina, oltre alla fruibilità cresciuta del 50% con la copertura invernale della vasca esterna, è da segnalare come uno dei pochi impianti che, grazie alle tecnologie utilizzate ed al modello gestionale praticato ha potuto garantire una sostenibilità tra costi e ricavi assieme a servizi di qualità ed a costi accessibili per i cittadini. La collaborazione tra Saronno servizi e Comune si è spinta anche nel campo della progettazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) pubblica a parziale finanziamento regionale, il percorso regionale ha subito poi rallentamenti e purtroppo non si è ancora consolidato.

La società ha partecipato con successo a diversi bandi, ottenendo finanziamenti per un valore complessivo di 3,5 milioni di euro. Sono stati realizzati investimenti per circa 2,2 milioni in infrastrutture, tecnologie e servizi. Questi interventi hanno permesso all’azienda di rafforzare la propria presenza sul mercato, incrementare la competitività dei servizi e posizionarsi come riferimento nazionale tra le società in House.

Molti sono poi i nuovi servizi in gestazione, ai quali l’azienda lavorava con la precedente Amministrazione e che, ci auguriamo, con l’attuale vedranno presto la luce: concessone cimiteriale e gestione degli impianti sportivi già riqualificati con il PNRR, solo per fare due esempi.

I dati di soddisfazione degli utenti testimoniano l’efficacia delle scelte adottate: secondo un sondaggio interno condotto nel 2025, l’89% dei cittadini intervistati ha espresso un giudizio positivo sui servizi offerti, con particolare apprezzamento per il servizio blistering e la nuova piscina. Numerose testimonianze raccolte indicano che l’innovazione ha contribuito a semplificare la quotidianità e a migliorare il benessere della comunità.

Con la certezza che il nuovo CdA saprà proseguire con determinazione sulla strada intrapresa, auguriamo buon lavoro al nuovo Consiglio, a beneficio della cittadinanza e dell’intero territorio saronnese».