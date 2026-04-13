Dalla cucina di nonna Ebe: il buono della tradizione rivive nei nuovi tortelli Scoiattolo
Il raviolificio varesino Scoiattolo lancia due nuove referenze della linea Nonna Ebe: Tortelli Carbonara e Tortelli Cacio e Pepe, pronti in tre minuti
Ci sono profumi che non si dimenticano: quelli che riempiono la cucina mentre si prepara il pranzo della domenica, capaci di evocare ricordi, gesti e momenti di condivisione. È da questa memoria che prende ispirazione Scoiattolo, storico raviolificio varesino, che presenta due nuove referenze della linea Nonna Ebe, pensate per portare in tavola i sapori di sempre in una forma nuova e sorprendente.
Nascono così i Tortelli Carbonara e i Tortelli Cacio e Pepe: una proposta che unisce due dei sapori più amati e rappresentativi della cucina italiana alla praticità della pasta fresca ripiena. Un’idea originale di pasta fresca che racchiude ripieni cremosi, decisi e fedeli alle ricette: un piatto pronto in pochi minuti, per offrire un’esperienza di gusto genuina anche nella quotidianità.
Al centro di questa novità c’è ancora una volta l’eredità di Nonna Ebe, fondatrice dell’azienda insieme a suo marito, e della sua cucina: un luogo simbolo di famiglia e di sapori intramontabili. In un momento in cui i consumatori riscoprono il valore delle radici, della convivialità e dei piatti «di casa», Scoiattolo intercetta una tendenza sempre più attuale: quella del comfort food di qualità, capace di unire memoria e innovazione. I nuovi tortelli della linea Nonna Ebe rispondono a questa esigenza, offrendo un’esperienza di gusto pratica, appagante e distintiva.
La cucina di Nonna Ebe diventa così testimone della cultura gastronomica italiana, apprezzata in tutto il mondo, e continua a raccontare la sua storia in ogni piatto… e in ogni tortello.
Tortelli Carbonara
Un tortello intenso e avvolgente che racchiude uno dei sapori più caratteristici della cucina italiana. La morbida miscela di uova e Pecorino DOP si unisce alla croccantezza del guanciale rosolato, dando vita a un ripieno deciso, ricco e memorabile.
Pronti in 3 minuti – 200g
Tortelli Cacio e Pepe
Un tortello cremoso e stuzzicante che interpreta con fedeltà l’anima della tradizionale Cacio e Pepe. L’emulsione di Pecorino Romano DOP si fonde con l’aroma vivace del pepe nero macinato, creando un ripieno equilibrato, avvolgente e irresistibile.
Pronti in 3 minuti – 200g
Con queste due nuove referenze, Scoiattolo firma un incontro tra tradizione e contemporaneità: un modo nuovo e creativo per riscoprire i grandi classici italiani, con tutta la qualità e la bontà che un raviolificio storico sa creare e la grande praticità che i ravioli sanno offrire. Due ricette speciali, capaci di racchiudere i segreti di una storia senza fine: quella bontà che oggi diventa, finalmente, di tutti.
A proposito di Scoiattolo – Raviolificio di Famiglia
Scoiattolo è un’azienda familiare italiana (varesina), specializzata nella produzione di pasta fresca ripiena e liscia. Da oltre 40 anni, e tre generazioni, unisce la cura e il saper fare artigianale delle origini alla capacità di esplorare e innovare di una grande impresa, portando sui banchi dei supermercati italiani e di tutto il mondo un prodotto goloso, autentico e in continua evoluzione, capace di celebrare la meraviglia della pasta fresca. L’azienda produce sia a proprio marchio che in Private Label, per diverse insegne italiane ed estere, facendo della qualità, del gusto, della ricerca e dell’innovazione i propri punti di forza.
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