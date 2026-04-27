“Dalla parte delle divise”: il sindacato di polizia approfondisce il decreto sicurezza con il sottosegretario Molteni
l Siulp e l'associazione Lampi Blu hanno organizzato a Villa Recalcati una mattinata di approfondimento, partendo dal libro omonimo scritto dalla giornalista Annalisa Chirico insieme al ministro Piantedosi
La sala convegni di Villa Recalcati a Varese ha ospitato lunedì 27 aprile una mattinata di approfondimento dedicata alle novità del decreto sicurezza 2026, organizzata dal Siulp Varese — principale sindacato di categoria della Polizia di Stato — in collaborazione con l’associazione Lampi Blu.
L’evento si è articolato in due momenti: una sessione mattutina di aggiornamento professionale per gli operatori delle forze dell’ordine, curata dal segretario nazionale Silvano Filippi, seguita da una sessione aperta alla cittadinanza con l’intervento della giornalista e scrittrice Annalisa Chirico, direttore di Fortune Italia e coautrice insieme al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi del libro “Dalla parte delle divise“, che ha dato il titolo alla giornata.
Tra gli ospiti di rilievo alla tavola rotonda, Nicola Molteni, deputato della Lega e sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno — ruolo che ricopre ininterrottamente dal governo Conte I, confermato nei governi Draghi e Meloni — che è intervenuto per illustrare le tutele legali e operative previste dal decreto sicurezza per le forze di polizia.
A moderare l’incontro Matteo Inzaghi, direttore di Rete55 e cofondatore di Lampi Blu insieme a Paolo Macchi, segretario generale del Siulp Varese e presidente dell’associazione.
All’incontro erano presenti tra gli altri il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, l’eurodeputata Isabella Tovaglieri e il consigliere regionale Emanuele Monti, oltre a numerosi cittadini e rappresentanti delle cariche politiche, amministrative e militari del territorio.
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