“Dalla parte sbagliata”: a Varese Marina De Juli in uno spettacolo tra narrazione e musica sulla guerra, ieri e oggi

La Cooperativa di Biumo e Belforte ospita lo spettacolo di e con Marina De Juli, insieme al musicista Andrea Cusmano, venerdì 24 aprile

Venerdì 24 aprile alle 21, la Cooperativa di Biumo e Belforte di viale Belforte 165 a Varese ospita “Dalla parte sbagliata – le guerre di ieri e di oggi“, spettacolo di e con Marina De Juli, con musiche e canto di Andrea Cusmano. L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa insieme a Unaltrastoria Varese e ANPI Varese.

Lo spettacolo intreccia narrazione e musica per ripercorrere i momenti che precedono lo scoppio della Seconda guerra mondiale, trasformandoli in uno specchio del presente. Discorsi, testimonianze e parole di ieri e di oggi si sovrappongono fino a confondersi, in un percorso che non racconta la guerra ma, come recita la presentazione, “come ci arriviamo”.

In scena Marina De Juli, attrice con una lunga esperienza nel teatro di Dario Fo e Franca Rame e nel teatro civile, e Andrea Cusmano, musicista polistrumentista. «Quando ero piccola – dice De Juli – la guerra per me aveva due colori: bianco e nero, da una parte gli eroi, dall’altra i mostri. Ora vedo solo mostri: Ares, il terribile dio della guerra, ha preso il sopravvento e tutti sono disposti a servirlo. Così ogni giorno guardiamo, ascoltiamo, scorriamo il presente sul cellulare e archiviamo. Ma cosa risponderemo a un bambino che, in futuro, ci chiederà: perché?».

La colonna sonora spazia tra brani in molte lingue: da “Lili Marleen” a “Blowin’ in the Wind”, da “Solo le pido a Dios” a “Sidùn” di De André, fino a “Kalinka” e “Gam Gam”, a sottolineare come, dalla parte sbagliata, ci siamo stati o potremmo esserci tutti.

Il biglietto costa 12 euro. Per informazioni e prenotazioni: 347 8116559 oppure verbamanentprogetti@gmail.com.