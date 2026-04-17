Dalla raccolta rifiuti alle piste ciclabili di Biumo: mercoledì 22 consiglio comunale a Varese

Il consiglio comunale di Varese è convocato in seduta ordinaria mercoledì 22 aprile 2026, alle 20.45, nel Salone Estense di via Sacco: l’ordine del giorno è articolato e tocca temi sia di natura contabile e amministrativa sia di indirizzo politico.

Sul fronte finanziario, l’assemblea è chiamata ad approvare il rendiconto di gestione del Comune per l’esercizio 2025 e a ratificare una variazione urgente al Documento Unico di Programmazione 2026/2028, già deliberata dalla giunta il 17 marzo scorso. Entrambi i punti sono relazionati dall’assessore al bilancio Cristina Buzzetti. Il sindaco Davide Galimberti illustrerà invece il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Tra i primi punti c’è la delibera sul servizio pubblico di igiene urbana: il consiglio dovrà individuare il modello organizzativo di gestione della raccolta rifiuti, su relazione dell’assessore Nicoletta San Martino.

L’assessore Andrea Civati porterà in aula due progetti unitari: il primo riguarda la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Virgilio su un’area di proprietà della parrocchia di Sant’Ambrogio; il secondo è il progetto per lo spazio espositivo ipogeo a Villa Panza, destinato a ospitare in modo permanente l’installazione Ganzfeld – Sigh Unseen dell’artista James Turrell. Infine, l’assessore Enzo Rosario Laforgia relazionerà sull’approvazione del piano programma e del budget economico triennale dell’azienda speciale CSBNO, che gestirà biblioteca e centro culturale nella ex caserma Garibaldi.

La parte finale della seduta è dedicata alle mozioni. Il consiglio discuterà innanzitutto la proposta del consigliere Stefano Angei (Lega) e altri di sospendere i lavori per le piste ciclopedonali in via Carcano e di rivedere gli interventi sulla viabilità nei quartieri di Belforte e Biumo Inferiore, tema che ha già animato il dibattito politico cittadino nelle scorse settimane. Seguirà la mozione della consigliera Francesca Strazzi (Varese Praticicittà) sul rafforzamento dei controlli nei locali pubblici e di pubblico spettacolo, e quella del sindaco Galimberti e altri sulla contrarietà all’introduzione di pedaggi sulla tratta Milano-Meda. Il consigliere Giacomo Fisco (PD) e altri chiedono invece una revisione delle norme sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, mentre la consigliera Luisa Oprandi (Partito Democratico) propone il conferimento alla città di Varese della Medaglia d’Oro al Valor Militare. Chiude l’ordine del giorno un ordine del giorno delle consigliere Maria Grazia D’Amico (Progetto Concittadino) e Manuela Lozza (Partito Democratico) sulla promozione dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole e nella comunità locale.