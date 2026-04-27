Dall’Alto Lario a Erba, controlli della Finanza su droga e lavoro nero: 226 persone identificate

Fine settimana di controlli per la Guardia di finanza in provincia di Como: impiegate 36 pattuglie e 77 militari, con verifiche su strada e negli esercizi commerciali. Il bilancio parla di 150 veicoli controllati, 226 persone identificate, 7 attività ispezionate, oltre 14 grammi di sostanze stupefacenti sequestrati e tre lavoratori in nero individuati.

Nell’Alto Lario, tra Menaggio e Oria, i finanzieri hanno effettuato interventi mirati contro lo spaccio di stupefacenti, segnalando due persone alla Prefettura e sequestrando oltre 2 grammi di hashish.

Nell’Olgiatese è stato fermato un soggetto trovato in possesso di due spinelli.

Nell’Erbese, in un controllo svolto nei giorni precedenti, una persona è stata segnalata all’autorità giudiziaria perché trovata con 8 involucri contenenti complessivamente 12,60 grammi di hashish e 997 euro in contanti.

A Como, i militari del Gruppo locale hanno controllato alcuni esercizi commerciali individuando lavoratori irregolari.

A Erba, analoghi controlli della Compagnia hanno portato alla scoperta complessiva di tre lavoratori in nero nel settore della ristorazione, con la richiesta di sospensione dell’attività all’Ispettorato del lavoro.

Nel corso delle verifiche sono stati inoltre individuati anche un lavoratore irregolare ed elevate due sanzioni per violazioni legate ai corrispettivi telematici.