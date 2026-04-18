“Dalle parole ai fatti”: la consulta giovanile di Porto Ceresio scende in campo per l’ambiente

C’è chi dice che “non cambia mai nulla” e chi decide di rimboccarsi le maniche. I ragazzi della Consulta Giovanile di Porto Ceresio appartengono alla seconda categoria. Il gruppo, composto da giovani tra i 16 e i 30 anni, lancia per domenica 26 aprile l’evento “Back to Green”, una giornata ecologica dedicata alla cura del territorio e alla sensibilizzazione ambientale.

Un’azione dentro e fuori dall’acqua

L’appuntamento è fissato per le ore 9:30 in Piazza Sant’Ambrogio. L’iniziativa non sarà una semplice raccolta rifiuti, ma una vera operazione di squadra che coinvolgerà l’intero ecosistema lacustre. Grazie alla collaborazione con i sub di Godiving e l’Autorità di Bacino, la pulizia interesserà sia le sponde che i fondali del lago. L’ evento è pensato per essere concreto e accessibile a tutti: l’attività di pulizia avrà una durata massima di 2 ore, “un tempo breve ma intenso per dare un segnale forte al paese” raccontano gli organizzatori.

“Siamo passati dalle parole ai fatti – continuano i membri della Consulta -. Vogliamo dare un contributo concreto e invitiamo tutti, famiglie, ragazzi e adulti, a unirsi a noi per dimostrare che il rispetto per l’ambiente è un valore condiviso”.

Identità e rinascita: il nuovo corso della Consulta

Questo appuntamento non è solo un gesto d’amore per il territorio, ma sancisce anche una rinascita della Consulta. Dopo un periodo di intensa attività, il gruppo ha sentito il bisogno di fermarsi per ritrovare la bussola: “A settembre dello scorso anno abbiamo scelto di prenderci una pausa per riflettere – spiegano i rappresentanti dell’organo comunale -. Stavamo correndo molto e sentivamo di perdere la nostra identità e il legame profondo con la rete territoriale”.

I mesi di silenzio sono stati in realtà mesi di semina: tra un rimpasto interno e la costruzione di nuove sinergie con le realtà locali attraverso eventi in supporto e collaborazione, il gruppo ha ritrovato la sua missione. “Siamo tornati con un obiettivo limpido: costruire una comunità giovanile che sia davvero accogliente, solida e attiva. ‘Back to Green’ è il nostro nuovo chilometro zero, il punto da cui ripartiamo più uniti che mai”.

Logistica e Convivialità

Per concludere la mattinata in bellezza, intorno alle 11:30, la Consulta sarà lieta di offrire un piccolo aperi-snack a tutti i partecipanti, un momento di convivialità per festeggiare il lavoro svolto insieme; per i più piccoli, inoltre, è previsto un piccolo premio speciale come riconoscimento per il loro prezioso impegno verso l’ambiente.

Partecipare è semplice, ma con qualche piccola accortezza: il consiglio è di indossare abbigliamento comodo e che non si tema di sporcare. Mentre i sacchi saranno messi a disposizione dall’organizzazione, è preferibile che ognuno porti con sé un paio di guanti spessi (che saranno comunque disponibili in loco per chi ne fosse sprovvisto). Per ragioni organizzative, è fondamentale registrarsi in anticipo tramite i link Google Form dedicati, distinguendo tra i volontari che opereranno a terra (CLICCA QUI PER ISCRIVERTI) e i sub (CLICCA QUI PER ISCRIVERTI).

Per qualsiasi dubbio, per collaborare o semplicemente per conoscere meglio questa realtà, potete scrivere alla nuova e-mail ufficiale consultagiovanile.pc.official@gmail.com. Per rimanere aggiornati sui progetti invece è possibile seguire i nuovi profili social su Instagram (@consultagiovanile.pceresio) e Facebook.