Dall’EcoPlanetario alla Terra di Mezzo: la scienza (e la cultura) si mettono in gioco

Chi l’ha detto che la scienza si debba solo ascoltare? A volte, per capirla davvero, bisogna “giocarci”. Nasce con questo spirito “Cultura e Scienza da giocare”, un format promosso dalla Cooperativa Sociale AstroNatura, in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e una rete di realtà del territorio.

Il progetto nasce all’interno del bando “Emblematici maggiori” e coinvolge diverse realtà dell’ATE Insubria Olona, con l’obiettivo di trasformare la divulgazione in un’esperienza partecipata. L’obiettivo è duplice: stimolare la curiosità intellettuale e combattere la solitudine adulta, offrendo un’alternativa alla routine serale attraverso il “gioco intelligente”.

Ogni incontro rompe lo schema della classica conferenza: si inizia con un’introduzione tematica curata da esperti del settore e si prosegue con una sessione di gioco guidata. Qui, i concetti appena appresi diventano strategie, dadi e pedine, grazie al supporto dei facilitatori della Ludoteca Altomilanese (LAM) e di altre associazioni specializzate.

Oltre all’aspetto culturale, il progetto nasce anche per rispondere a un bisogno sociale sempre più diffuso: quello della solitudine adulta. Come evidenziato dalla Ludoteca Altomilanese, negli ultimi anni è cresciuto il numero di persone over 40 – singoli, coppie e genitori – che faticano a uscire dalla routine quotidiana e a trovare occasioni di socialità. Queste serate vogliono essere anche questo: spazi accoglienti in cui incontrarsi, condividere e stare insieme, attraverso un linguaggio semplice e universale come il gioco.

Sabato 18 aprile: Destinazione Marte

Il debutto è fissato per sabato 18 aprile presso il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate. La serata sarà una vera “full immersion” marziana:

La Scienza: Un viaggio immersivo sotto la cupola dell’EcoPlanetario per scoprire i segreti del Pianeta Rosso e le sfide delle future colonizzazioni.

Il Gioco: Una sessione guidata a Terraforming Mars, il celebre gioco di strategia dove i partecipanti dovranno gestire risorse e tecnologie per rendere Marte abitabile. Le prenotazioni sono già aperte e i posti stanno andando rapidamente esauriti.

I prossimi appuntamenti

Il ciclo proseguirà nel corso dell’anno con altri due incontri:

9 maggio 2026 – Monastero di Cairate (in collaborazione con LAM) – programma online a breve

24 ottobre 2026 – Ex Chiesa di San Giulio, Una serata epica dedicata a J.R.R. Tolkien. Dopo l’approfondimento con il noto esperto Dott. Paolo Gulisano, i partecipanti si sfideranno in una sessione di gioco di ruolo curata dall’associazione Ruolatori Seriali ODV.

Come partecipare

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma la prenotazione è necessaria per garantire la qualità dell’esperienza, in particolare per la gestione delle sessioni di gioco.

Per informazioni e prenotazioni: www.centrodidatticoscientifico.it/eventi