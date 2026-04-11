Daniele Cassioli all’oratorio di Biumo Superiore: una serata tra sport e vita

Il pluricampione mondiale di sci nautico paralimpico sarà ospite a Varese venerdì 17 aprile nell’ambito del progetto “30 e lode” promosso dal CSI

Un incontro per raccontare come il limite possa trasformarsi in opportunità, attraverso la voce di chi ha fatto della determinazione il proprio marchio di fabbrica. Venerdì 17 aprile, alle ore 21:00, l’oratorio “Maria Immacolata” di Biumo Superiore ospiterà Daniele Cassioli, il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi.

L’evento, patrocinato dalla Regione Lombardia e organizzato in collaborazione con i comitati del CSI (Centro Sportivo Italiano) di Milano, Lecco e Varese, si inserisce nel percorso “30 e lode”. Non si tratterà solo di una celebrazione dei successi sportivi dell’atleta varesino d’adozione — che vanta un palmarès impressionante tra titoli mondiali ed europei — ma di un momento di confronto aperto con la cittadinanza, i giovani e le realtà associative del territorio.

L’appuntamento è fissato presso la struttura di via Guido Reni 51. Al centro della serata ci sarà la testimonianza di Cassioli sulla capacità dello sport di abbattere le barriere architettoniche e mentali, un tema caro alla Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate che ospita l’iniziativa.

L’ingresso è aperto a tutti coloro che vogliano ascoltare l’esperienza di un atleta che ha saputo guardare oltre la cecità, diventando un punto di riferimento non solo nel settore paralimpico, ma in tutto il panorama sportivo nazionale.

I dettagli dell’incontro

Chi: Daniele Cassioli

Quando: Venerdì 17 aprile 2026, ore 21:00

Dove: Oratorio di Biumo Superiore “Maria Immacolata”, via Guido Reni 51, Varese.

Organizzazione: CSI Lombardia con il contributo di Regione Lombardia.