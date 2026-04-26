Date una penna ad Alviti. Stewart dà gli strattoni giusti, Moore da pantera a micetto

STEWART 7,5 – Tanti meriti e qualche colpa, ma i primi prevalgono senza ombra di dubbio. Carlos dà più di uno strattone alla partita, sia quando tutto sta girando bene (secondo periodo) sia quando Cremona è appiccicata alla schiena. Si mette in luce anche nel finale, non trema in lunetta e poi rovina la pagella con quello scarabocchio in uscita da timeout che vale un’infrazione di 8” grottesca. Ma, appunto, la bilancia pende ampiamente dalla parte buona perché 23 punti non si inventano.

MVP Confident per i lettori della nostra #direttaVN

Galleria fotografica Openjobmetis Varese – Vanoli Cremona 84-75 4 di 36

ALVITI 7,5 (IL MIGLIORE) – In una partita dove tutti sbagliano cose, Dado è quello che sbaglia di meno e non è un dettaglio. C’è quando bisogna rimpolpare il punteggio, c’è tantissimo quando serve sbrogliare il lavoro a rimbalzo: due situazioni che valgono ad Alviti quella doppia-doppia solo sfiorata a Desio. Ed è forse l’unico ad avere un po’ di controllo sulla situazione, mentre intorno gira tutta la stanza. Zach, Max: ora c’è una pausa. Sedetevi con Davide, trovate l’offerta giusta e mettetegli la penna in mano.

MOORE 5 – Pantera in difesa, micetto in attacco. Ma alla lunga, dietro cala di tono mentre davanti rimane un disastro difficile da spegarsi. Insiste a tirare da lontano, senza mira e senza ritmo, consegna tre palloni agli avversari che ricordano certi errori da minibasket dove però gli istruttori sono obbligati a far giocare tutti. Kastritis fa lo stesso, tenendo Taze in campo 26′, lui riesce in parte a redimersi nella volata imbucando due liberi e schiacciando in contropiede. Poco, troppo poco per uno così importante.

ASSUI 6 – Stavolta ha poco spazio (9′) ma lo riempie piuttosto bene: tripla e tre rimbalzi. Sufficienza piena.

NKAMHOUA 6,5 – Resta un mistero il perché non venga mai spostato – almeno per qualche azione, almeno per sparigliare le carte – in post basso da dove potrebbe sfruttare le qualità del suo piede perno, già decisivo altre volte. Nel complesso Olli spreme un’altra partita utile e solida, con 13 punti e 8 rimbalzi, anche se è forse quello che più di tutti si accontenta del tiro al piccione nel disastroso terzo quarto. Resta imprescindibile, però, se si guarda a tutti i 40′ di passione biancorossa.

IROEGBU 6,5 – Uno di quelli che più di tutti aderiscono al concetto di “montagne russe” applicato alla Openjobmetis. Parte come a Cantù – male – si riprende, trova qualche prodezza e poi ritorna a colpire ferri da fuori e da sotto. Come spesso capita però, propone anche un bottino corposo – 19 punti – e come il collega finlandese rimane una medicina di cui non si può fare a meno, anche quando il sapore non è dei migliori.

LIBRIZZI 6 – Solita pressione sulla palla, solito bisticcio con gli arbitri (oggi nel complesso bravi) che agli altri concedono i contatti e a Libro no. Una bella tripla per muovere il tabellino, qualche persa di troppo.

RENFRO 6,5 – Cifre che non abbagliano ma in una partita in cui non spreca falli, fa ugualmente il suo dovere di guardiano dell’area e di uomo a supporto della squadra sui due lati del campo. Regala un’azione elettrizzante (finta, palleggio, schiacciata), smazza quattro assist, facendo meglio degli esterni. Così ci piace.

FREEMAN 5 – Potremmo anche aggiungere mezzo punto alla partita di Allerik, che prova a dare un po’ di impatto in difesa, segna 3 punti e ha un atteggiamento giusto. Però ci siamo anche stufati a ricamare giudizi buonisti per uno che continua a non sfruttare appieno le possibilità che Kastritis gli offre. 0 su 4 da 3 punti, anche con piedi per terra e difensore dietro al blocco. Da lontano è a 1/12 nelle ultime 4 partite, 2/15 nelle ultime 5. Godot.