Daverio celebra Agatha Christie: eventi in biblioteca per il 50esimo anniversario

La Biblioteca comunale di Daverio dedica il mese di aprile ad Agatha Christie, in occasione dei cinquant’anni dalla scomparsa della celebre scrittrice. Per l’intero periodo, gli spazi della biblioteca si “vestiranno di giallo”, proponendo iniziative aperte al pubblico.

Il programma prevede due appuntamenti principali. Sabato 11 aprile alle ore 17 è in calendario “Un tè con Agatha Christie”, incontro a cura di Sara Magnoli. Venerdì 24 aprile alle ore 20.45 è invece prevista la proiezione di un film tratto da uno dei libri della scrittrice, realizzata in collaborazione con il gruppo di cine-lettura.

Entrambi gli eventi si svolgeranno presso la Biblioteca comunale, in via Piave 8 a Daverio, e sono a ingresso libero. L’iniziativa è promossa dal Comune di Daverio – Assessorato ai Servizi sociali e cultura.

Per informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0332 949004 o via email all’indirizzo biblioteca@comune.daverio.va.it

Foto presa da Wikipedia – di Joop van Bilsen per Anefo