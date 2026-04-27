Ddl Mare, l’affondo di Ferrara (M5S): “Una legge senza rotta che ignora le imprese e Varese”

Un intervento durato venti minuti per smontare, punto su punto, il disegno di legge 2855 sulla cosiddetta “risorsa mare”. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Antonio Ferrara, ha usato parole nette durante la discussione generale in Aula, definendo il provvedimento un “omnibus” privo di una direzione politica riconoscibile.

Secondo l’esponente pentastellato, il testo – che accorpa temi eterogenei come diporto, porti, pesca e offshore – manca di una strategia organica e, soprattutto, di stanziamenti economici concreti.

L’impatto sulla provincia di Varese

Nonostante la distanza geografica dalle coste, Ferrara ha voluto sottolineare come il tema tocchi da vicino anche l’economia della provincia di Varese. Il territorio prealpino è infatti parte integrante della “economia del mare” attraverso le sue eccellenze manifatturiere.

Le filiere: componentistica, meccanica di precisione e innovazione tecnologica varesina sono asset fondamentali per il settore nautico e portuale.

Il rischio: «Se non si costruisce una strategia chiara a livello nazionale – ha avvertito Ferrara – anche le nostre imprese rischiano di rimanere agganciate a un sistema frammentato, perdendo opportunità di crescita e di export».

Imprese e ambiente: un equilibrio mancato

Il punto centrale della critica riguarda l’assenza di investimenti. Per il M5S, senza risorse non si può fare politica industriale né sostenere le piccole e medie imprese che competono sui mercati globali. Ferrara ha denunciato come la mancanza di scelte chiare finisca per favorire i soggetti più forti, lasciando sullo sfondo l’interesse generale.

Un passaggio dell’intervento è stato dedicato anche al tema della sostenibilità: «Non siamo contrari a semplificare per le imprese, ma quando si toccano contesti ambientali delicati serve equilibrio. Altrimenti la semplificazione diventa una scorciatoia pericolosa».

“Una legge che non sceglie”

In conclusione, il deputato varesino ha ribadito la bocciatura del piano governativo: «Questa legge prova a stare con tutti, ma non sceglie tra sviluppo e sostenibilità. È una legge senza rotta, e senza rotta non si va lontano: né per l’ambiente, né per il sistema produttivo del Paese».

Il dibattito ora prosegue, ma la posizione del Movimento 5 Stelle resta di ferma opposizione a quello che viene considerato un “collage normativo” poco efficace per il futuro dell’economia blu italiana.