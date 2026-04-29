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Decisione storica sui livelli del Lago Maggiore: accordo Italia-Svizzera per stoccare più acqua in primavera contro la crisi idrica

Il livello massimo consentito passa dall'attuale 1,25 metri a un range compreso tra 1,35 e 1,40 metri, con possibilità di raggiungere il valore più alto in caso di scarso innevamento sulle Alpi, condizione sempre più frequente con i cambiamenti climatici

lago maggiore

Dopo dieci anni di sperimentazione, diventa realtà l’innalzamento del livello massimo di regolazione del Lago Maggiore fino a 1,40 metri sullo zero idrometrico di Sesto Calende. Una decisione che riguarda da vicino la provincia di Varese, bagnata sia dal Verbano che dal Ticino, e che potrebbe garantire tra 20 e 30 milioni di metri cubi aggiuntivi di acqua disponibile nei momenti di maggiore siccità — con volumi complessivi che nel corso della stagione irrigua possono arrivare fino a cinque volte superiori.
La decisione è stata sancita il 29 aprile al termine della Conferenza Istituzionale Permanente, frutto dell’accordo coordinato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po insieme alle Regioni Piemonte e Lombardia, al Consorzio del Ticino, all’Organismo bilaterale Italia-Svizzera e a numerosi portatori di interesse.

Cosa cambia rispetto a prima

Il livello massimo consentito passa dall’attuale 1,25 metri a un range compreso tra 1,35 e 1,40 metri, con possibilità di raggiungere il valore più alto in caso di scarso innevamento sulle Alpi, condizione sempre più frequente con i cambiamenti climatici. La logica è quella di accumulare acqua nella stagione primaverile per renderla disponibile nei mesi estivi, quando la domanda irrigua è più intensa e le piogge scarseggiano.

Per il territorio varesino il riflesso è diretto: il Ticino, che nasce proprio dal Lago Maggiore all’altezza di Sesto Calende, alimenta un reticolo irriguo che si estende verso la Lomellina, la pianura milanese e la bassa pavese. Maggiori riserve nel lago significano più acqua per quelle colture — a partire dalle risaie, prima filiera risicola d’Europa — nei momenti più critici dell’estate.

Le dichiarazioni istituzionali

«Innalzare fino a 15 centimetri in più il livello del Lago Maggiore è uno straordinario esempio di come possiamo e dobbiamo adattarci ai cambiamenti climatici», ha detto il segretario generale dell’Autorità di Bacino del Po, Alessandro Delpiano, sottolineando che il risultato è stato ottenuto «senza nuove opere o infrastrutture» e «nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza idraulica e di tutela ambientale».

Soddisfazione è stata espressa anche dalla Regione Lombardia. L’assessore all’utilizzo della risorsa idrica Massimo Sertori ha ricordato che la Lombardia spinge per questa sperimentazione dal 2015, e ha auspicato che «alla conclusione dell’ulteriore biennio sperimentale sarà possibile sancire i nuovi livelli in un accordo italo-elvetico» che consolidi il lavoro fatto.

Dal Piemonte, gli assessori Matteo Marnati e Paolo Bongioanni hanno parlato di «segnale concreto di sostegno al mondo agricolo», garantendo al tempo stesso «un attento monitoraggio delle aree destinate al turismo e alla balneazione» — aspetto rilevante anche per le sponde varesine del Lago Maggiore. Il presidente del Consorzio del Ticino ha a sua volta espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’urgenza dell’intervento alla luce dell’attuale situazione: bacino montano scarsamente innevato e serbatoi idroelettrici ai minimi.

Una dimensione transfrontaliera

La vicenda ha una dimensione che va oltre i confini nazionali. Il Lago Maggiore è per oltre la metà svizzero, e qualsiasi modifica alla sua regolazione richiede il coinvolgimento della Confederazione elvetica attraverso l’Organismo bilaterale Italia-Svizzera. Il fatto che l’accordo sia stato raggiunto rappresenta quindi anche un esito diplomatico, oltre che tecnico.

Per la provincia di Varese — che con il Verbano condivide oltre 80 chilometri di sponda e attraverso cui scorre il Ticino prima di entrare in Piemonte — si tratta di una notizia rilevante in un contesto di crescente pressione sulla risorsa idrica, tra siccità estive sempre più prolungate e un sistema agricolo e ambientale che dipende in misura decisiva dalla gestione del grande lago alpino.

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Pubblicato il 29 Aprile 2026
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