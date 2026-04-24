Decreto sicurezza, Pellicini: «Con Governo Meloni più legalità, ordine e protezione»

Il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini, commenta la conversione in legge del decreto sicurezza dopo la lunga votazione durata due giorni.

«Legalità, ordine e protezione: sono queste le fondamenta del nuovo decreto sicurezza varato dal Governo Meloni – commenta il deputato –. Non più tolleranza verso il degrado, ma risposte concrete per restituire le città ai cittadini onesti. I punti cardine della nostra azione: pugno duro contro la criminalità giovanile e lo spaccio di droga, più poteri alle Forze dell’Ordine, rigore sull’immigrazione, accelerando le espulsioni di chi non rispetta le regole, più assunzioni e tutele legali per i nostri agenti».

«I dati – aggiunge Pellicini – ci danno ragione: i reati sono in calo e la presenza dello Stato è tornata forte. Continuiamo a lavorare per un’Italia dove la sicurezza sia un diritto di tutti, non un privilegio di pochi».