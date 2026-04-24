Decreto sicurezza, Pellicini: «Con Governo Meloni più legalità, ordine e protezione»
Il deputato di Fratelli d'Italia interviene sulla conversione in legge del decreto, approvata dal Parlamento dopo una votazione durata due giorni
Il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini, commenta la conversione in legge del decreto sicurezza dopo la lunga votazione durata due giorni.
«Legalità, ordine e protezione: sono queste le fondamenta del nuovo decreto sicurezza varato dal Governo Meloni – commenta il deputato –. Non più tolleranza verso il degrado, ma risposte concrete per restituire le città ai cittadini onesti. I punti cardine della nostra azione: pugno duro contro la criminalità giovanile e lo spaccio di droga, più poteri alle Forze dell’Ordine, rigore sull’immigrazione, accelerando le espulsioni di chi non rispetta le regole, più assunzioni e tutele legali per i nostri agenti».
«I dati – aggiunge Pellicini – ci danno ragione: i reati sono in calo e la presenza dello Stato è tornata forte. Continuiamo a lavorare per un’Italia dove la sicurezza sia un diritto di tutti, non un privilegio di pochi».
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