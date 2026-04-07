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Del Grande, il sindacato della Penitenziaria: “Necessario rafforzare il nostro Corpo”

Donato Capece, segretario generale del sindacato SAPPE: "Questi episodi non devono inficiare il sistema dei permessi premio, ma serve una presenza più capillare degli agenti"

Il 202° anniversario della Polizia Penitenziaria

L’allontanamento di Elia Del Grande dalla casa-lavoro di Alba (Cuneo) nella quale si trovava, è stato oggetto di un comunicato inviato dal SAPPE, il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria. I responsabili del SAPPE stigmatizzano l’accaduto: «Si tratta di episodi gravi che tuttavia non devono inficiare il sistema complessivo della concessione dei permessi premio ai detenuti. Si tratta di strumenti fondamentali per il percorso trattamentale e il reinserimento sociale».

A parlare è il segretario generale del SAPPE, Donato Capece, che aggiunge: «Al contrario questi fatti devono rappresentare uno stimolo concreto a rafforzare il Corpo di Polizia Penitenziaria, prevedendo un maggiore impiego di personale e una più capillare presenza sia sul territorio sia nell’area penale esterna, al fine di garantire controlli più efficaci e prevenire ulteriori criticità».

Lo stesso sindacato ha inoltro espresso apprezzamento per la cattura – dopo due mesi di ricerche – del 23enne Loris Gargiulo, evaso dal carcere di Lodi dove stava scontando alcuni anni di detenzione per reati contro il patrimonio commessi quando era ancora minorenne.

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Pubblicato il 07 Aprile 2026
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