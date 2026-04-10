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Del Grande risponde al giudice dal carcere di Varese e si dice “estraneo ai fatti”

Un colloquio ai Miogni durato un’ora. L’avvocato Cristina Bono spiega: “Il mio cliente provato, ha un occhio tumefatto e dolori”

Ha parlato coi magistrati Elia Del Grande, nella mattinata di venerdì rinchiuso in carcere a Varese dopo l’arresto di due giorni fa. L’udienza di convalida si è tenuta al carcere dei Miogni dove Del Grande è detenuto, difeso dall’avvocato Cristina Bono, ed è durata una quarantina di minuti.

Il resto del tempo il detenuto l’ha passato col difensore: « l’ho trovato particolarmente provato, con un occhio tumefatto e dolori generalizzati. Si è difeso rispondendo alle domande del giudice, dicendosi estraneo ai fatti legati alla rapina, e di aver trovato le chiavi nel quadro della macchina».

All’interrogatorio era presente il Gip Marcello Buffa e del pm Giangavino Contu, della Procura di Varese che ha chiesto la convalida del fermo di indiziato di delitto e dell’arresto in flagranza.

L’accusa che lo ha portato in carcere è quella di rapina aggravata oltre a resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate ai danni di un sottufficiale dei carabinieri cha ha tentato di fermare la sua auto a Varano Borghi verso le 13.30 di mercoledì. Sulla convalida del fermo e circa la misura da adottare (richiesta dal pm la custodia cautelare in carcere) il Gip si è riservato. Del Grande per ora rimane rinchiuso ai Miogni.[ foto]

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Pubblicato il 10 Aprile 2026
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