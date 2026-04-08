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Busto Arsizio/Altomilanese

Dentro il mondo degli scout: alla Materia del giorno Roberto Di Leo e Chiara Biella

Un viaggio tra educazione, comunità e crescita personale. I responsabili di zona Agesci Varese ospiti oggi alle 16.30 in diretta su VareseNews per raccontare il valore dello scoutismo oggi

Generico 06 Apr 2026

C’è un mondo fatto di tende, fuochi accesi al calare della sera, cammini condivisi e piccoli grandi gesti quotidiani che insegnano autonomia, rispetto e responsabilità. È il mondo degli scout, una realtà spesso conosciuta solo in superficie ma che continua, ancora oggi, a rappresentare un punto di riferimento educativo per migliaia di giovani. Un universo fatto di valori, comunità e crescita personale che merita di essere raccontato e approfondito. Oggi pomeriggio, alle 16.30, la “Materia del giorno”  torna in diretta con un nuovo appuntamento dedicato al territorio e alle realtà che lo animano. Ospiti della puntata sarà Roberto Di Leo e Chiara Biella, responsabili di Zona AGESCI Varese.

L’intervista, trasmessa in diretta sul canale YouTube di VareseNews, sarà l’occasione per entrare nel mondo dello scoutismo, una realtà educativa che da decenni accompagna la crescita di bambini e ragazzi attraverso esperienze di comunità, responsabilità e contatto con la natura. Con Roberto Leo si parlerà del ruolo degli scout oggi, delle attività sul territorio varesino e delle sfide educative che le nuove generazioni stanno affrontando.

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Erika La Rosa
erika@varesenews.it
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Pubblicato il 08 Aprile 2026
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