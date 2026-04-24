Design Week, Dell’Erba (FdI): “Tra Italia e Nigeria un ponte di creatività e innovazione”

La Milano Design Week non è solo esposizione, ma diventa terreno fertile per la diplomazia internazionale. Oggi a Palazzo Pirelli, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba ha ricevuto la delegazione di “Artnovation: The Rock That Remembers”, un progetto ambizioso curato dalla LUM School of Management in sinergia con lo Stato nigeriano di Ogun.

L’iniziativa nasce con l’intento di unire simbolicamente due icone: il Duomo di Milano e l’Olumo Rock di Abeokuta, creando un dialogo tra l’heritage lombardo e il rinascimento creativo della Nigeria.

La cultura come volano economico

Secondo Dell’Erba, la valorizzazione delle radici culturali è la chiave per aprire nuove rotte commerciali.

“La diplomazia culturale è il primo passo verso una cooperazione economica solida”, ha spiegato il consigliere regionale. “Mettere a confronto i nostri patrimoni non significa solo guardare al passato, ma fare innovazione. La Lombardia è pronta a trasformare questo scambio in opportunità concrete per imprese e talenti, portando il nostro modello di vita in un mercato dinamico come quello nigeriano”.

Formazione e sostenibilità

Il progetto punta a superare i tradizionali rapporti legati al settore energetico per approdare a modelli di sviluppo sostenibile. Un ruolo cruciale è affidato al mondo accademico, come sottolineato da Raffaella Greco, Campus Coordinator della LUM:

Mobilità studentesca: Incentivare programmi congiunti per costruire competenze condivise.

Infrastrutture innovative: Evolvere verso modelli di business orientati al futuro.

Scambio professionale: Trasformare il dialogo accademico in una rete di professionisti pronti a operare tra Europa e Africa.

Milano hub globale

Il percorso di “Artnovation”, che gode del supporto del Consolato Generale d’Italia a Lagos, proseguirà nei prossimi giorni al Collegiate Milano Bovisa. L’obiettivo resta quello di consolidare il capoluogo lombardo come punto di riferimento mondiale per le industrie creative, capace di unire le eccellenze manifatturiere locali con le nuove energie del continente africano.