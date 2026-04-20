“Destinazione Vita”: Alberto Pellai incontra i giovani di Albizzate

Un appuntamento per fermarsi, ascoltare e, soprattutto, farsi ascoltare. Mercoledì 23 aprile, alle 18:30, la Sala Reni del Comune di Albizzate (piazza IV Novembre) ospiterà Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva tra i più noti in Italia, per l’incontro dal titolo “Destinazione Vita”.

L’evento si inserisce nel solco del progetto Attiva+mente – Albizzate Young Hub, sostenuto da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI e l’Amministrazione comunale. L’iniziativa punta ai ragazzi di una fascia d’età delicata e cruciale, quella compresa tra i 15 e i 19 anni, offrendo loro un palcoscenico dove i protagonisti non saranno solo i relatori, ma le loro stesse curiosità e inquietudini.

Un dialogo fuori dagli schemi

Non sarà la classica conferenza accademica. Il format scelto per la serata prevede infatti un confronto diretto: i giovani presenti potranno rivolgere domande a Pellai su temi spesso complessi da affrontare in famiglia o a scuola. L’obiettivo è trasformare la Sala Reni in uno spazio autentico dove dare un nome alle emozioni e scoprire che le fatiche dell’adolescenza hanno spiegazioni e, spesso, soluzioni possibili.

Chi è Alberto Pellai

Figura di spicco nel panorama scientifico nazionale, Pellai è ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano e autore di testi fondamentali per genitori ed educatori come “L’età dello tsunami” e “Tutto troppo presto”. Medaglia d’argento al merito in Sanità Pubblica, Pellai è celebre per la sua capacità di rendere la psicologia un linguaggio alla portata di tutti, portando i temi della crescita e della salute mentale fuori dagli studi clinici per incontrare le persone nelle piazze e nelle comunità.

Come partecipare

L’ingresso all’incontro è gratuito e aperto a tutti. Per i ragazzi del territorio si tratta di una chance preziosa per interagire con una “bussola” autorevole nel mare magnum delle emozioni adolescenziali, cercando risposte concrete ai dubbi che segnano il passaggio verso l’età adulta.