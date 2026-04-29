“Dialogo dei popoli, colori del mondo”, a Busto Arsizio un sabato di festa interculturale

Si terrà sabato 9 maggio a Busto Arsizio l’evento “Dialogo dei popoli, colori del mondo”, una giornata dedicata all’incontro, all’integrazione e alla valorizzazione delle diverse culture presenti sul territorio.

L’iniziativa – patrocinata dall’amministrazione comunale – è ideata dal centro missionario Pime e realizzata in collaborazione con la rete RIBAS, il centro BAIE, il CPIA di Busto Arsizio, gli istituti comprensivi e gli istituti superiori della città, le associazioni impegnate nella promozione del dialogo interculturale.

Il coinvolgimento di scuole e associazioni

Hanno aderito al concorso moltissime scuole di Busto: BAIE e Scuola Pediatria, CPIA 1 Varese – sede di Busto Arsizio, IC Crespi (tutti i plessi), IC De Amicis (scuola secondaria), IC Galilei (infanzia Speranza, Ada Negri e scuola secondaria), IC Bertacchi (tutti i plessi) IC Tommaseo (scuola primaria). E ancora il Verri, l’Ite Tosi, il Liceo Candiani.

Parteciperanno alla festa anche gli IC Bossi, IC Pertini e l’Itis Facchinetti.

Nel corso dell’intero pomeriggio saranno presenti stand di associazioni e artigiani del territorio, con esposizione di materiali informativi e prodotti, anche disponibili per l’acquisto.

Il programma della giornata

Ore 14.30 – Ritrovo in Piazza Vittorio Emanuele II

Ore 15.00 – Partenza della Marcia della pace con arrivo al Museo del Tessile

Dalle ore 16.00:

Mostra dei manufatti realizzati dagli alunni delle scuole cittadine

Laboratori creativi sul tema dell’interculturalità e del dialogo: forni solari,giochi dal mondo, henné, percussioni, gioco “Racconta il tuo sogno”, “Parole senza confini” a cura della Scuola BAIE Reading teatrale e conversazioni con gli autori partendo dal libro “Un passo indietro” degli studenti dell’Istituto Verri

Ore 18.00 – Concerto del coro Elikya e consegna dei riconoscimenti agli istituti partecipanti al concorso “Dialogo dei popoli, colori del mondo”.