Dieci anni di pedibus a Rescaldina: “Un modo sano, sicuro ed ecologico per andare a scuola”
Domenica 19 aprile "festa di compleanno" per il pedibus al parco Iassilli in via Nenni con giochi, pulizia dei sentieri, passeggiate e musica
A Rescaldina il pedibus, l’iniziativa che accompagna i bambini a scuola a piedi, festeggia i suoi primi dieci anni di attività. La “festa di compleanno” è in programma per domenica 19 aprile al parco Iassilli in via Nenni.
Si parte alle 9.30 con la pulizia dei sentieri insieme agli Amici del Rugareto e ai volontari del progetto di cittadinanza attiva “Adotta un sentiero”, per proseguire con una biciclettata che alle 11 partirà da piazza Chiesa e da piazza Don Arioli per raggiungere a piedi o in sella il parco, dove alle 12.30 ci sarà il pranzo al sacco con il “picpedinicbus”. Per tutto il pomeriggio ci saranno poi musica, giochi di una volta, passeggiate nei boschi e attività con la cooperativa Albatros, con una merenda per festeggiare i dieci anni del pedibus.
A Rescaldina l’inizaitiva è stata attivata in via sperimentale ad aprile 2016, a valle di un percorso iniziato l’anno prima e sviluppato dall’amministrazione comunale con la collaborazione delle scuole primarie del paese, studiando come il progetto era stato declinato nei Comuni vicini e organizzando incontri informativi per volontari e genitori con l’intervento della Polizia Locale. Da allora il pedibus è diventato un appuntamento quotidiano che segue il calendario scolastico e sono stati attivati quattro diversi percorsi che nel giro di una ventina di minuti al massimo portano i bambini alle scuole primarie Alighieri e Manzoni. In tutto sono circa 110 i bambini che vengono accompagnati a scuola dal pedibus, servizio che ad oggi impegna quotidianamente una cinquantina di volontari.
«Celebrare dieci anni di attività è un importante traguardo, ma anche un nuovo punto di partenza – spiegano i volontari del pedibus -. Ogni anno si iscrivono nuovi bambini e nuovi pedautisti, creando un necessario scambio intergenerazionale che costituisce una ricchezza di umanità ineguagliabile per la nostra comunità».
«Tanti sono i bambini che negli anni hanno sperimentato il Pedibus – sottolinea l’assessore all’Istruzione e Partecipazione Loredana Pigozzi -. Ci piacerebbe ritrovarvi e ritrovarci tutti insieme per ricordare gli anni trascorsi, raccontare iniziative, eventi e feste a cui abbiamo partecipato e festeggiare questo eccezionale percorso che è diventato un simbolo per il nostro Comune: Rescaldina il paese che cammina».
«Il pedibus per Rescaldina è un punto di forza e di grande collaborazione tra amministrazione, genitori e volontari che insieme hanno permesso di concretizzare un importante “passo” a sostegno dei servizi scolastici per i bambini – aggiunge l’assessore alla partita -: andare a scuola in autonomia, in modo sano, sicuro, divertente ed ecologico. Siamo grati a tutti coloro che si dedicano al progetto e desideriamo onorare il valore di comunità che esso esprime perché riteniamo che, se si creano relazioni di fiducia significative, possiamo vivere veramente tutti più sicuri».
Foto di archivio
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