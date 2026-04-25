Dieci Comuni al voto nelle elezioni 2026, tutti i candidati sindaco e le liste

Dieci Comuni, trenta candidati sindaci, una quarantina di liste: sono i delle elezioni amministrative 2026 in provincia di Varese. A distanza di un mese dalla data delle elezioni alle 12 di oggi, sabato 25 aprile, sono scaduti i termini di presentazione formale dei candidati sindaco e delle liste collegate che contengono i nomi dei candidati consiglieri.

NELLO SPECIALE DI VARESENEWS TUTTI I NOMI, LE LISTE E I SIMBOLI DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2026 IN PROVINCIA DI VARESE

Si voterà la domenica 24 e la mattina di lunedì 25 maggio prossimi, con l’eventuale turno di ballottaggio (per i Comuni sono i 15mila abitanti) al 7-8 giugno.

Nei Comuni sotto i 15mila abitanti si vota a turno unico: chi prende più voti vince.

Nei Comuni sopra i 15mila abitanti (nel Varesotto l’unico è Somma Lombardo) vince il candidato che ottiene il 50% dei voti validi. Se nessuno ottiene il 50%, si va appunto al turno di ballottaggio due settimane dopo.

A Gemonio e Gorla Maggiore c’è un solo candidato: la sfida è arrivare qui al 50% più uno degli elettori iscritti. Se non si raggiungesse questa soglia, il Comune sarà affidato a un commissario della Prefettura, per il solo esercizio ordinario, fino al prossimo turno elettorale.

Possibile ballottaggio anche nei due Comuni dell’Alto Milanese, Legnano e Parabiago, per cui potete consultare più dettagliatamente Legnanonews.

I Comuni al voto nel Varesotto

Le liste hanno un numero variabile di consiglieri, a seconda delle dimensioni: si va così dai dieci di Masciago Primo o Gemonio fino ai sedici nomi di Somma Lombardo (nell’Alto Milanese a Legnano si arriva a 24 nomi).

Il numero di candidati sindaco invece è molto variabile. Qui di seguito un quadro di massima di ogni Comune.

A Casorate Sempione sfida a due: l’uscente Dimitri Cassani cerca il terzo mandato insieme alla squadra di “Rinnovamento e tradizione”, lo sfidante è Tiziano Marson con la lista “Sogniamo Casorate”.

Per la prima volta in epoca repubblicana, a Gemonio non ci sarà un testa a testa elettorale. Alla prossima tornata amministrativa si è infatti presentata una sola lista, “Impegno Civico”, quella che da due mandati amministra il paese. Anche questa volta il candidato sindaco sarà Samuel Lucchini, classe 1979, primo cittadino in carica dal 2015 e ora impegnato a rincorrere il quorum del 40% per evitare che il paese passi nelle mani di un commissario prefettizio.

Quattro liste e quaranta candidati nella corsa a Golasecca per il dopo Ventimiglia: dal 2010 non si vedeva una sfida così affollata per la fascia tricolore nel comune sul Ticino. Madì Reggio, Rossella Bosco, Gianni Bullo e Andrea Tovaglieri si contendono la fascia senza simboli di partito.

A Gorla Maggiore Pietro Zappamiglio si propone per il terzo mandato da sindaco: anche qui la sua lista è l’unica a presentarsi: la battaglia sarà per superare il quorum e validare il voto.

Saranno quattro i candidati sindaci a Laveno Mombello: il sindaco uscente Luca Santagostino con la civica Civitas (area indipendente), Giovanni Castelli con Patto Comune (centrodestra), Bruno Bresciani con Fare Comune (centrosinistra) e Diego Carmenati con Futuro Ideale (sostenuto dal Movimento 5 Stelle).

A Lonate Ceppino Clara Dalla Pozza si ricandida dopo un mandato non facile. Contro di lei la candidatura di Maurizio Caimi per Forza Italia (era in giunta con Dalla Pozza).

Sono cinque i candidati in corsa a Luino. Il sindaco uscente Enrico Bianchi punta alla riconferma con “Proposta per Luino 2026”, lista rinnovata. Tra gli sfidanti Andrea Pellicini, parlamentare ed ex sindaco, con “Vento del Verbano”, e Furio Artoni con “Stati generali del centro-destra”. Marco Massarenti propone una lista civica basata su competenze professionali. Chiude il quadro il giovane Paolo Nicastri, sostenuto da “Alternativa” con “Luino Alternativo”. La campagna elettorale entra ora nel vivo.

A Masciago Primo la corsa elettorale si riduce a due liste. Tramonta l’ipotesi di una terza candidatura legata al tema sicurezza. A sfidare il sindaco uscente Marco Magrini, con “Masciago al centro”, sarà Enrica Peregalli con la civica “Vivi Masciago Primo”, che punta su sicurezza, qualità della vita e servizi. La presentazione delle liste si chiude sabato alle 12, ma al momento il quadro appare definito con un duello a due.

A Origgio sarà sfida a tre: si contendono le elezioni Evasio Regnicoli, sindaco uscente con il grosso del centrodestra, Mario Ceriani, ex sindaco sostenuto da Forza Italia e dalla lista “Origgio c’è”; infine Francesco Venturini, la proposta di Origgio Democratica. Tre candidati con esperienze, posizioni e programmi diversi.

A Somma Lombardo è sfida a quattro ed è la più interessante, perché qui si vota a doppio turno e ogni candidato può anche contare su più liste.: se nessuno otterrà il 50% al primo turno si dovrà andare di nuovo alle urne due settimane dopo e si riaprono i giochi.

Il centrosinistra uscente ha rinnovato le proprie civiche di appoggio, a sostegno di Stefano Aliprandini, vicesindaco uscente. Il centrodestra ha faticosamente ritrovato unità, dopo qualche tensione, sul nome di Silvio Pezzotta. Azione candida “in solitaria” Dario Pulli, mentre Alberto Nervo è un po’ l’outsider che scompiglia i piani.