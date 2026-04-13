Diecimila in piazza a Milano per la sanità pubblica: anche Rifondazione Comunista in corteo
Sabato 11 aprile la manifestazione a Milano per chiedere ridurre le liste d'attesa, fermare la privatizzazione della sanità, rafforzare la medicina territoriale e garantire accesso alle cure indipendente dal reddito
Sabato 11 aprile diecimila persone hanno sfilato da Palazzo Lombardia a piazza XXV Aprile in una manifestazione colorata e partecipata per difendere la sanità pubblica lombarda. Rifondazione Comunista era presente, insieme a Pd, M5S, AVS, CGIL e numerose realtà civiche.
Le richieste erano chiare: ridurre le liste d’attesa, fermare la privatizzazione della sanità, rafforzare la medicina territoriale e garantire accesso alle cure indipendente dal reddito. Tra i cartelli i messaggi più ricorrenti: “Basta tagli alla sanità”, “No alle cure in base al reddito”, “La salute non è una merce”.
Nel mirino dei manifestanti la recente delibera regionale sulla super-intramoenia, che secondo gli organizzatori crea un canale di accesso privilegiato per chi dispone di assicurazioni private o fondi sanitari, allungando ulteriormente le attese per tutti gli altri. Una misura che, denunciano, aggrava un sistema già in difficoltà, dove il privato sceglie le prestazioni più redditizie e il pubblico raccoglie ciò che resta, mentre lavoratrici e lavoratori del settore operano in condizioni difficili con contratti spesso scaduti da anni.
Il ritorno a casa non è stato senza disagi: un guasto a Bovisa ha causato cancellazioni e ritardi su numerose linee ferroviarie. Per Rifondazione Comunista, un’ulteriore conferma dello stato dei trasporti pubblici regionali.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.