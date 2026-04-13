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Diecimila in piazza a Milano per la sanità pubblica: anche Rifondazione Comunista in corteo

Sabato 11 aprile la manifestazione a Milano per chiedere ridurre le liste d'attesa, fermare la privatizzazione della sanità, rafforzare la medicina territoriale e garantire accesso alle cure indipendente dal reddito

"La salute è un diritto, non un privilegio": in migliaia in piazza a Milano

Sabato 11 aprile diecimila persone hanno sfilato da Palazzo Lombardia a piazza XXV Aprile in una manifestazione colorata e partecipata per difendere la sanità pubblica lombarda. Rifondazione Comunista era presente, insieme a Pd, M5S, AVS, CGIL e numerose realtà civiche.

Le richieste erano chiare: ridurre le liste d’attesa, fermare la privatizzazione della sanità, rafforzare la medicina territoriale e garantire accesso alle cure indipendente dal reddito. Tra i cartelli i messaggi più ricorrenti: “Basta tagli alla sanità”, “No alle cure in base al reddito”, “La salute non è una merce”.

Nel mirino dei manifestanti la recente delibera regionale sulla super-intramoenia, che secondo gli organizzatori crea un canale di accesso privilegiato per chi dispone di assicurazioni private o fondi sanitari, allungando ulteriormente le attese per tutti gli altri. Una misura che, denunciano, aggrava un sistema già in difficoltà, dove il privato sceglie le prestazioni più redditizie e il pubblico raccoglie ciò che resta, mentre lavoratrici e lavoratori del settore operano in condizioni difficili con contratti spesso scaduti da anni.

Il ritorno a casa non è stato senza disagi: un guasto a Bovisa ha causato cancellazioni e ritardi su numerose linee ferroviarie. Per Rifondazione Comunista, un’ulteriore conferma dello stato dei trasporti pubblici regionali.

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Pubblicato il 13 Aprile 2026
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