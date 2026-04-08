Dietro la notizia ma dentro lo spettacolo: con i Plateali l’improvvisazione è in prima pagina

Bastano poche colonne di cronaca locale e una notizia letta in apertura di sipario per dare vita a uno spettacolo di un’ora dove l’imprevisto è l’unico regista. A Materia la realtà raccontata dai quotidiani, fatta di storie straordinarie e al tempo stesso comuni, ha incontrato martedì 7 aprile la prontezza e l’estro del palcoscenico.

Perché per l’associazione teatrale de I Plateali non esiste notizia che non possa prendere vita. Gli spazi di Materia Spazio Libero in via Confalonieri 5 hanno infatti accolto il Dietro la notizia, il format di improvvisazione che ha reso la platea il soggettista e parte integrante dello spettacolo. La scintilla della serata è stata scelta tra le numerose pagine di quotidiano portate dal pubblico: la vicenda di una portalettere irpina costretta a inventarsi un viario personale tra alberi e incroci per rimediare all’assenza di nomi sulle strade.

Questo il canovaccio a cui dieci interpreti hanno dato vita attraverso un mix vincente di fantasia e prontezza, forti di un’esperienza associativa nata nel 1998. «Facciamo gli spettacoli come Plateali ormai dal 2000» spiega a margine della performance il direttore artistico Gianni Cioffi, sottolineando come il segreto per gestire un’ora di “vuoto pneumatico” sia l’esercizio costante. La performance ha confermato che l’improvvisazione è un muscolo da allenare: «Qui si impara un po’ a improvvisare, a tirar fuori la parte creativa all’interno che ognuno ha». Senza un copione a cui aggrapparsi, gli attori hanno costruito o sviluppato personaggi e intrecci in tempo reale, lasciandosi guidare solo dal ritmo e dalla risposta dei presenti man mano che lo spettacolo prendeva vita.

La componente sonora è stata il vero braccio destro della recitazione grazie ad Alessandro Giusti. Al pianoforte, il musicista, ha tradotto in tempo reale l’azione “improvvisata” in suoni, passando con disinvoltura dalle melodie d’ambiente alla simulazione acustica di una suoneria telefonica, fino all’esecuzione di colonne sonore in tempo reale, come quando ha accennato a 50 special dei Lunapop o Aria sulla quarta corda, in una faceta digressione culturale. «C’è una tastiera perché il musicista improvvisa con noi» spiega Cioffi, e la presenza di uno strumentista diplomato al conservatorio ha permesso di dare profondità a ogni colpo di scena. E Dietro la notizia è per sua stessa natura un continuo colpo di scena, uno spassoso, più che “mostruoso”, Frankenstein che a Materia ha dimostrato di saper camminare, cantare e ballare nonostante l’assenza di uno script o di un comando. Qualcuno ha detto Puttin’ on the ritz? Perché no.

La partecipazione del pubblico ha superato la semplice consegna dei ritagli di giornale: gli spettatori sono finiti dentro lo spettacolo, travolti da un’energia che è sfociata addirittura in un lungo trenino attraverso gli spazi di Sant’Alessandro, così da superare la barriera del palco ma anche della quarta parete.

Esaurito l’appuntamento a Materia, l’agenda della compagnia si sposta verso nuovi palcoscenici della provincia. Sabato 11 aprile i riflettori si accendono al Teatro G. Niemen di Biandronno per il torneo Gong e per la sfida del Campionato Professionisti che vedrà contrapposti Varese e Milano. Il percorso primaverile prosegue sabato 9 maggio alle 21 al Teatro S.G. Bosco di Varese, con il Match delle Stelle.