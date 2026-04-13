Diouf e Gennari, chiusura vincente: la Uyba vince a Macerata in cinque set
Nella partita di addio delle due campionesse, Busto passa al tie-break sul campo delle marchigiane e chiude al secondo posto il girone dei playoff Challenge
Chi si aspettava una partita tranquilla per concludere la stagione della UYBA si sbagliava di grosso. A Macerata, nell’ultimo turno (ininfluente) dei playoff di Challenge Cup, la Eurotek Laica resta in campo quasi due ore e mezza per battere 3-2 le padrone di casa, onorando così fino in fondo l’impegno in questo prolungamento di campionato.
Barbolini ha messo in campo una squadra “sperimentale”, dando spazio alla diagonale Schmit-Diouf e inserendo nel sestetto Booth e Metwally. Proprio Diouf e Gennari erano all’ultima partita in carriera e si sono congedate nel modo migliore: 22 punti per Valentina (top scorer biancorossa), 11 per Alessia, tutti utili per il successo delle Farfalle. Doppia cifra anche per Battista (16) e buona prova di Booth, soprattutto a muro (5) e in battuta (3 aces) mentre tra le marchigiane spiccano i 30 punti di una scatenata Decortes.
Macerata è partita meglio vincendo di misura il primo set (25-22), poi l’ingresso di Battista ha dato maggiore incisività a Busto Arsizio che nel testa a testa del secondo parziale ha vinto 24-26. Equilibrio totale anche nei due set successivi terminati entrambi 25-23, uno a favore della Cbf Balducci (con Decortes e Mazzon protagoniste), uno a favore della Eurotek Laica in cui Diouf è stata affiancata da Metwally, rigenerata dal precedente passaggio in panchina. Decisive anche Seki e Obossa, spese da Barbolini nei momenti cruciali.
Tutto si è così deciso al tie-break in cui Busto ha sfruttato la panchina lunga e soprattutto non ha commesso errori gratuiti. Anche in questo caso le due squadre hanno proseguito testa a testa con la UYBA che ha vinto 15-17 grazie a due combinazioni vincenti di Carter Booth. Che sono valse due punti nella classifica del gironcino in cui le Farfalle hanno chiuso alle spalle di Chieri.
Cbf Balducci Hr Macerata – Eurotek Laica Busto Arsizio 2-3
(25-22, 24-26, 25-23, 23-25, 15-17)
Macerata: Bresciani (L), Batte, Sismondi 8, Kockarevic 16, Bonelli 7, Mazzon 16, Piomboni ne, Ornoch 15, Frenquelli, Lelli, Acciarri, Decortes 30, Capodacqua. All. Lionetti.
Busto A.: Battista 16, Pelloni ne, Gennari 11, Metwally 8, Seki 1, Schmit 3, Diouf 22, Parlangeli (L), Obossa 7, Eckl 8, Boldini ne, Parra ne, Booth 9. All. Barbolini.
Arbitri: Cavalieri – Carcione.
Note. Durata: 25, 28, 29, 29, 20- Tot. 2h 25′. Spettatori: 320. Macerata: Battute vincenti 4, battute errate 10, muri 9, attacco 41%, ricezione 55%, errori 20. UYBA: Battute vincenti 9, battute errate 8, muri 15, attacco 33%, ricezione 51%, errori 17.
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