Dipendente pubblico o privato: così il contratto di lavoro cambia l’accesso al credito

Due colleghi, stesso stipendio netto, stesso numero di anni di servizio, stessa necessità di liquidità. Uno lavora come insegnante, l’altro in un’azienda manifatturiera. Entrano nella stessa filiale bancaria, chiedono la stessa cosa. Escono con condizioni diverse. Non è un errore del sistema, né un’ingiustizia: è la logica del credito al consumo che funziona esattamente come dovrebbe, rispecchiando le differenze reali di rischio tra due profili lavorativi che, sulla carta, sembrano identici ma non lo sono.

Quando un istituto di credito valuta una richiesta di finanziamento, il primo dato che analizza non è il reddito in sé, ma la prevedibilità di quel reddito nel tempo. Un dipendente pubblico a tempo indeterminato, offre alla banca qualcosa di molto preciso: la ragionevole certezza che quello stipendio arriverà ogni mese, con regolarità, per un orizzonte molto lungo. Il posto nel pubblico impiego in Italia è storicamente tra i più stabili: i licenziamenti collettivi non esistono come nel privato, le retribuzioni sono regolate da contratti nazionali e non soggette a fluttuazioni di mercato, e la progressione del trattamento previdenziale è prevedibile.

Un dipendente del settore privato, invece, anche se lavora in un’azienda solida e anche se ha anzianità di servizio significativa, porta con sé una variabile che la banca non può ignorare: la dipendenza dalle sorti dell’azienda. Una ristrutturazione, una crisi di settore, un’acquisizione, una delocalizzazione: eventualità non probabili, ma possibili, e il credito si costruisce su probabilità, non su certezze. Questo non significa che il dipendente privato non possa accedere al credito, ma significa che il costo del rischio percepito si trasferisce nelle condizioni applicate.

Un caso specifico a tale riguardo è quello della cessione del quinto.

La cessione del quinto e l’accesso al credito

In questo quadro, la cessione del quinto ha una caratteristica strutturale che la distingue nettamente da tutti gli altri prodotti di credito al consumo: è accessibile a entrambe le categorie, con condizioni diversificate, ma senza preclusioni. E questo non è un dettaglio marginale: è il motivo per cui questo strumento occupa un posto specifico nel panorama del credito italiano da oltre settant’anni.

Per il dipendente pubblico, la cessione del quinto è quasi naturalmente favorevole. La stabilità del reddito abbassa il rischio per l’istituto erogante, che risponde con tassi più competitivi e importi massimi più generosi. A titolo orientativo, per un dipendente della pubblica amministrazione, è possibile accedere a capitali fino a 70.000-75.000€, con TAN che in certi scenari convenzionati (come quelli riservati ai dipendenti del comparto MEF o alle forze dell’ordine), si avvicinano alle condizioni più vantaggiose dell’intero mercato del credito al consumo.

Per il dipendente privato, il meccanismo funziona ugualmente bene, ma i numeri si assestano su livelli diversi. L’importo massimo erogabile scende generalmente intorno ai 47.000-50.000€, e il tasso riflette il premio per il rischio aggiuntivo associato al settore. Non si tratta di un’esclusione, ma di una modulazione: la banca presta comunque, ma si tutela in modo diverso. C’è però un fattore di rilievo che spesso non viene adeguatamente valorizzato: la polizza obbligatoria sul rischio di perdita del lavoro, che accompagna ogni cessione del quinto per i dipendenti, diventa qui non solo un adempimento normativo, ma una tutela concreta per il lavoratore stesso: in caso di licenziamento o di chiusura aziendale, il debito residuo viene coperto dall’assicurazione, senza ricadute sui familiari.

Calcolo della rata e sostenibilità

Il vincolo del quinto (ossia il limite del 20% del reddito netto) vale allo stesso modo per tutti, pubblici e privati. Ma le implicazioni pratiche di quel limite cambiano in funzione di come è costruita la busta paga. Per il dipendente pubblico, lo stipendio netto mensile è una cifra relativamente stabile, con oscillazioni modeste legate a straordinari o indennità occasionali. Il calcolo del quinto cedibile è semplice e prevedibile.

Per il dipendente privato, la composizione dello stipendio può essere più articolata: una parte fissa e una variabile legata a premi, commissioni o bonus. La base su cui viene calcolato il quinto è generalmente la componente fissa e continuativa del reddito, non i premi una tantum. Questo significa che chi ha una parte variabile significativa dello stipendio potrebbe avere un quinto cedibile inferiore a quanto si aspetterebbe ragionando sul proprio reddito complessivo annuo. Portando un esempio concreto: un commerciale con uno stipendio fisso di 1.400€ e premi annui che portano la media a 1.800€, si troverà a calcolare il suo quinto sulla base dei 1.400€ fissi, non sulla media. Il quinto cedibile sarà 280€, non 360.

Cessione del quinto: cosa cambia in fase di consulenza

Tutto questo non significa che chi lavora nel privato debba avvicinarsi alla cessione del quinto con diffidenza. Significa che vale la pena dedicare più tempo alla fase di consulenza preliminare e calcolo della rata della cessione del quinto, che in questo caso ha un peso specifico maggiore che per altri profili.

Per il dipendente privato, la consulenza serve a capire esattamente quale sia la base reddituale su cui viene calcolato il quinto, se l’azienda è convenzionata o meno, qual è l’impatto della polizza sul costo complessivo del finanziamento, e come si posiziona il tasso offerto rispetto alle condizioni di mercato per il suo profilo specifico. Non è una verifica complicata, ma richiede qualcuno che la faccia con competenza. Infatti, il credito al consumo funziona meglio quando il cliente richiede la consulenza sapendo già qualcosa di sé: il proprio reddito fisso netto, la struttura della propria busta paga, i finanziamenti già in corso. Con queste informazioni in mano, la differenza tra pubblico e privato non è un ostacolo, ma semplicemente il punto di partenza da cui costruire la soluzione giusta.