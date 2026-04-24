Dipingere per rinascere: a Induno Olona le fiabe di nonna Giusy a colori sui muri

A 78 anni la vita può ancora colorarsi di nuovo, trasformando il dolore di una perdita in un messaggio di speranza per un’intera comunità. È la storia di Giuseppina Alessi, per tutti “nonna Giusy”, residente a Induno Olona, che dopo la scomparsa del marito ha deciso di affidare ai pennelli e alle pareti della sua casa il racconto di un mondo sereno e sognante.

Galleria fotografica Le storie a colori di Nonna Giusy a Induno Olona 4 di 10

La rinascita attraverso i colori

Il 2024 è stato un anno difficile per nonna Giusy. La scomparsa del marito, all’età di 82 anni, ha lasciato un vuoto profondo che avrebbe potuto spegnere l’entusiasmo di chiunque. Invece, proprio in quel momento di sofferenza, Nonnna Giusy ha trovato una nuova via per esprimersi e per elaborare il lutto: la pittura. Non si è limitata a tele o fogli di carta, ma ha scelto di utilizzare gli spazi della propria quotidianità, trasformando la legnaia e il box in una galleria d’arte a cielo aperto.

Fiabe sui muri per sognare ancora

Le pareti degli edifici di pertinenza della sua abitazione sono diventate il supporto per raccontare fiabe. Personaggi fantastici e scene oniriche hanno preso il posto del grigio del cemento e del legno vecchio. Per Giuseppina, dipingere queste storie non è solo un passatempo, ma una missione precisa. C’è il desiderio profondo di lasciare a chiunque passi di lì un messaggio di serenità e pace, convinta che attraverso la narrazione delle fiabe sia ancora possibile sognare un mondo migliore.

Un regalo speciale per i 78 anni

Nonostante senta il peso degli anni e la sensazione di un cammino che volge verso la fase finale, l’energia che sprigiona dalle sue opere parla di ottimismo e amore. Il 17 aprile nonna Giusy ha compiuto 78 anni e questa trasformazione artistica rappresenta il suo personale inno alla vita. «È come se volesse lasciare a tutti noi un messaggio di serenità e pace – spiegano i familiari – perché grazie alle fiabe possiamo sognare un mondo migliore e lei vorrebbe lasciarci un messaggio di amore e ottimismo».