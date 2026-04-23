Disturbi del comportamento alimentare: a Olgiate Olona un incontro per genitori e insegnanti

Il Comune di Olgiate Olona accende i riflettori su una delle sfide più complesse che riguarda il mondo giovanile: i disturbi del comportamento alimentare. Attraverso l’Assessorato ai Servizi Sociali e Salute, l’Amministrazione ha organizzato per la serata di venerdì 22 maggio 2026 un incontro pubblico dal titolo «Esistere oltre il corpo», pensato per offrire supporto e conoscenza a famiglie, docenti e operatori del settore educativo.

Un incontro per capire i DCA

L’appuntamento, fissato per le ore 21:00 presso il suggestivo Teatrino di Villa Gonzaga, nasce dall’esigenza di affrontare fenomeni in crescita esponenziale come l’anoressia, la bulimia e il binge eating. Non si tratterà solo di un momento di analisi teorica, ma di un’occasione concreta per fornire strumenti utili a chi vive quotidianamente accanto ai ragazzi, aiutandoli a decifrare segnali che spesso rimangono sommersi o incompresi.

Le esperte a confronto

A guidare l’approfondimento saranno due professioniste del settore, capaci di offrire una visione integrata che unisca la mente al corpo. Interverranno infatti la dottoressa Monica Picasso, psicologa e psicoterapeuta specializzata nel lavoro con adolescenti e giovani adulti, e la dottoressa Ylenia La Porta, biologa nutrizionista esperta in disturbi dell’alimentazione che segue un approccio clinico non prescrittivo, mettendo al centro la persona prima del sintomo.

Prevenzione e segnali precoci

Durante il dibattito verranno toccati i nodi centrali della prevenzione: come riconoscere i primi campanelli d’allarme e in che modo intervenire correttamente senza creare barriere comunicative con i giovani. L’evento, realizzato con il prezioso contributo di ALICE ETS, punta a trasformare la paura e il silenzio che spesso circondano queste patologie in una consapevolezza condivisa e in una rete di supporto efficace per la comunità.

Come partecipare

L’ingresso alla serata è gratuito, ma per ragioni organizzative la prenotazione è obbligatoria. Gli interessati possono richiedere informazioni o procedere all’iscrizione scrivendo direttamente all’indirizzo email dedicato salute@comune.olgiateolona.va.it. L’appuntamento è in via Luigia Greppi 9, nel cuore pulsante delle attività culturali olgiatesi.