Diventare autista di bus a costo zero: torna l’Academy di FNM Autoservizi

Un’opportunità concreta per chi desidera intraprendere la professione di autista, eliminando le barriere economiche dei costi di formazione. FNM Autoservizi (FNMA) ha lanciato oggi la nuova edizione della sua Academy, un programma che punta a formare e assumere nuovi conducenti da inserire sulle linee del territorio.

Il percorso: formazione retribuita e assunzione

Il progetto si rivolge a persone con età minima di 21 anni e si articola in tre fasi principali:

Formazione: I candidati vengono inizialmente assunti con contratto a tempo determinato part-time (circa 800 euro mensili). Durante questo periodo, FNMA copre interamente i costi per il conseguimento della patente D e della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente).

Contratto a tempo indeterminato: Ottenute le abilitazioni, l’assunzione viene trasformata in full-time a tempo indeterminato.

Bonus d’ingresso: Ai nuovi autisti viene riconosciuto un premio di 3.000 euro, erogato in tre tranche da 1.000 euro spalmate su 36 mesi di servizio.

I requisiti richiesti

La selezione è aperta a tutti i cittadini che possiedono:

Età: Almeno 21 anni compiuti.

Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

Patente: Possesso della patente B.

Attitudini: Idoneità fisica, fedina penale pulita, passione per la guida e disponibilità a lavorare su turni.

Ai nuovi assunti è richiesto l’impegno di restare in servizio presso l’azienda per almeno tre anni.

Benefit e Welfare

Oltre allo stipendio previsto dal CCNL Autoferrotranvieri, FNMA mette a disposizione un pacchetto welfare che include ticket restaurant, servizi sanitari, rimborsi per l’educazione dei figli e agevolazioni per il tempo libero.

Come candidarsi

Le sessioni formative si terranno presso le sedi di Saronno e Tradate, con avvio previsto entro settembre 2026. Gli interessati possono presentare la propria candidatura compilando il form online disponibile al seguente link:

Candidati qui – Academy FNMA

FNM Autoservizi gestisce 19 linee per oltre 630 km nelle province di Brescia, Como e Varese, contando su una flotta di 160 mezzi e 200 dipendenti. Dal 2017 ha investito oltre 5 milioni di euro per il rinnovo della flotta con bus a basso impatto ambientale.