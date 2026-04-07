Diventare Tecnico dello spettacolo o Volontario con i corsi gratuiti per ragazzi a Laveno e Cuveglio

Le proposte del progetto Aperti a tutti tornano a Cuveglio e raggiungono il Teatro Franciscum di Laveno Mombello con due nuove opportunità formative per avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato e dello spettacolo.

Si tratta di due corsi a partecipazione gratuita, rivolti a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 25 anni e promossi dall’associazione Il Pagolario all’interno del progetto più ampio “Aperti a tutti”, di cui è capofila la Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II di Cuveglio e finanziato da Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Lo spettacolo Dietro le quinte

Il primo appuntamento in calendario è il laboratorio di tecnica dello spettacolo, in partenza martedì 14 aprile presso Teatro Franciscum di Laveno Mombello. Un percorso pratico in collaborazione con AVMedia Service di Bruno Sarzilla, pensato per introdurre i partecipanti al lavoro “dietro le quinte”, dove prende forma ogni evento dal vivo. I ragazzi potranno apprendere le basi di illuminotecnica, fonica e gestione video, acquisendo familiarità con il linguaggio tecnico, le attrezzature e le dinamiche organizzative del backstage.

Sono previsti cinque inontri, sempre al martedì pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30 nelle giornate del 14-21 e 28 aprile e 5 e 12 maggio.

Il coorso è rivolto a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni:

Per facilitare la partecipazione è disponibile un servizio gratuito di navetta (posti limitati), con partenza alle ore 16 dall’oratorio di Cuveglio.

I linguaggi della Comunicazione

Il secondo laboratorio, dedicato alla formazione di giovani volontari, prenderà il via giovedì 23 aprile all’oratorio di Cuveglio – in piazza San Lorenzo 2.

Il corso si avvale della collaborazione di Serena Pilotto del CRT Teatro-Educazione di Fagnano Olona e si concentra sulle competenze comunicative e relazionali, fondamentali per chi desidera impegnarsi nel sociale.

Il corso si svolgerà il giovedì sera in oratorio, dalle ore 20.30 alle ore 20 nelle giornate del 23 e 30 aprile e 7 e 14 maggio.

Il corso è gratuito e sarà data priorità ai giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

COME PARTECIPARE

La partecipazione ai laboratori è gratuita.

Per iscrizioni compilare il form a QUESTO LINK.

Per maggiorni informazioni contattare Naomi al 345 1349865.

TUTTI I LABORATORI PREVISTI

TEATRO Attività di recitazione, improvvisazione, espressione corporea e costruzione di un’opera teatrale, che costituirà il risultato finale del percorso.

FALEGNAMERIA i partecipanti impareranno le basi della falegnameria, realizzando scenografie e oggetti di scena con materiali naturali e sostenibili.

PITTURA E SCENOGRAFIA Progettazione e realizzazione di scenografie, con la creazione di fondali e elementi pittorici che contribuiranno a rendere l’ambiente teatrale suggestivo e coerente con il tema scelto.

TAGLIO E CUCITO Laboratorio per la creazione dei costumi di scena: i partecipanti apprenderanno tecniche sartoriali di base, dando forma a costumi e accessori per lo spettacolo.

TECNICO DELLO SPETTACOLO Introduzione alle tecniche di illuminazione, audio e video, con attività pratiche sugli impianti e i dispositivi, in linea con le indicazioni artistiche del progetto.

ELETTRONICA Laboratorio base di elettronica, pensato per principianti: combinando diodi, transistor, resistori e condensatori, i partecipanti realizzeranno semplici ma funzionali circuiti.

MUSICA Il laboratorio musicale accompagnerà il percorso teatrale, attraverso la creazione e l’adattamento di colonne sonore, effetti sonori e brani originali, stimolando la partecipazione attiva anche in fase di composizione.

IL PROGETTO APERTI A TUTTI

“Crescere è una sfida e l’adolescenza, più di altre fasi della vita, è un momento di transizione che oltre ad essere caratterizzato da profondi cambiamenti individuali risente particolarmente di fattori ambientali, sociali e culturali e, in questo senso, presenta complessità diverse a seconda del momento storico”. Con queste parole Fondazione Cariplo presentava in aprile il bando “Porte aperte – Promuovere spazi di aggregazione giovanile e alleanze territoriali a partire dagli oratori”, cui ha partecipato la Parrocchia di Cuveglio in rete con Il Pargolario con il progetto Aperti a tutti, scelto tra i 38 vincitori sulle 133 proposte presentate.

I laboratori sono infatti solo una parte del progetto che si integra con altre azioni organizzate dalla Parrocchia San Lorenzo:

FORMAZIONE: per i giovani e le famiglie, mediante incontri periodici con esperti, insegnanti, educatori, catechisti per la crescita spirituale di adolescenti e giovani e un confronto sulle problematiche genitoriali

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ: per adolescenti e giovani, all’interno del cammino di formazione spirituale

SPORT PER TUTTI: iniziative sportive, proponendo sport non convenzionali (in cui non sono richieste abilità particolari) o anche attraverso gli sport più “comuni” quali pallavolo, calcio, basket ecc.

RAGAZZI IN ORATORIO IN OGNI STAGIONE: apertura dell’oratorio non solo durante il periodo estivo ma anche nelle altre stagioni, in un’ottica di lavoro di rete per l’integrazione e l’accoglienza di bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà sotto molteplici punti di vista

Un ringraziamento particolare, da parte del Pargolario, a coloro che hanno contribuito a realizzare una solida rete di sostegno al progetto: i Comuni di Cuveglio e Cuvio, l’Istituto Comprensivo Statale D. Alighieri di Cuveglio, il Circolo Don Bosco APS di Cuveglio, le ProLoco di Cuveglio e di Cuvio, la Filarmonica Cuviese, il Corpo Musicale V. Veneto di Casalzuigno, la Falegnameria Mele e la Sartoria Sabina, entrambi artigiani di Cuveglio.